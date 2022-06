ÎPS Teodosie, despre primarul Constanței: 'I-am propus un schimb de terenuri. Nu e deloc înțelegător, pare hotărât să-l îngenuncheze pe Dumnezeu'

”Ne despart câteva ore de cel mai infam moment din istoria ultimelor decenii, prin care se pare că trebuie să treacă credincioșii din străvechiul Tomis, acela al demolării unei biserici”, susține ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, într-o scrisoare adresată primarului Constanței, Vergil Chițac, de la PNL.

Ierarhul tomitan i-a cerut edilului să nu demoleze biserica, ci să o relocheze.

„Nu am fost pasivi. L-am solicitat chiar și de două ori pe săptămână i-am propus un teren, dacă acolo nu se poate. De 20 de ani se slujește acolo, oamenii știu că acolo e altarul. Cum poți să-i rănești. Nu poți schimba locul bisericii. Nu s-a dorit rezolvarea acestei probleme. Am auzit voci, neoficial, niște amenințări din partea unor persoane din jurul domnului primar. A fost o pornire pătimașă asupra acestei biserici, vrând parcă să-l îngenuncheze pe Dumnezeu. Este o copilărie, este de neînțeles. Dimineață vom depune încă o dată o petiție ca locul să fie oferit Arhiepiscopiei. Este un loc public, biserica e de utilitate publică. Nimic nu este imposibil dacă ai binevoință, dar în spirit de dușmănie nu se pot face lucruri.

Citește și: George Simion sună mobilizarea, după ce primarul PNL al Constanței a anunțat demolarea unei biserici: 'Mâine, oameni din toată țara o să venim să protestăm'

Avem probleme la mai multe biserici. Nu primi avize pentru mai multe lăcașuri de cult. Dacă domnul primar îmi lua în considerare scrisoarea, nu o făceam publică. Nici acum nu am vurt să o facem public. PNL dă libertatea, nu oprește libertatea închinătorilor. Am crezut că pot să am înțelegere cu el. Cred că mâine putem tranșa această situație. Și eu am vorbit cu domnul Gabriel Comănescu. El mi-a spus că nu-l mai ascultă nici pe el și mi-a spus că are o persoană în apropiere, un fel de portstindard al primarului, o persoană feminină, care îl manipulează pe primar. Pe femeia aceea o cunosc de când era copil, dar nu am crezut că poate evolua așa urât. Este vorba de Felicia Ovanesian, city manager al orașului Constanța. A avut niște exprimări mai curioase, legate de credință. Nimeni nu silește pe cineva să fie creștin, dar să nu fim ostili credinciosilor. Chiar dacă se schimbă locul, acolo rămâne Sfânta Masă. Toți cei care au dărâmat lăcașe de cult, au sfârșit tragic. Cred că ei sunt împotriva Bisericii și împotriva lui Dumnezeu. Eu nu sunt supărat pe ei, ci pe Satana care i-a îndemnat să se opună lui Dumnezeu”, a declarat ÎPS Teodosie la Realitatea PLUS.