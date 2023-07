Israelul, atac fără precedent în Cisiordania: s-au dezlănțuit împotriva celulei Jenin

Aceasta a început cu mai multe atacuri aeriene. Videoclipurile publicate pe rețelele de socializare au arătat fumul care se ridica dintr-un bloc rezidențial.

Ministerul palestinian al Sănătății a declarat că cel puțin trei palestinieni au fost uciși și alți 12 au fost răniți în raidul în curs de desfășurare, relatează BBC.

Forțele de apărare israeliene (IDF) au declarat că au lovit "infrastructura teroristă din zona Jenin".

"Nu vom sta cu mâinile în sân în timp ce teroriștii continuă să facă rău civililor folosind tabăra din Jenin ca ascunzătoare", au declarat acestea, adăugând că tabăra este un "bastion terorist".

Batalionul Jenin, o umbrelă militară care include oameni înarmați din grupurile palestiniene Fatah, Hamas și Jihadul Islamic, a declarat: "Vom lupta împotriva forțelor de ocupație până la ultima suflare și până la ultimul glonț, iar noi lucrăm împreună și uniți din toate facțiunile și formațiunile militare."

Zeci de palestinieni înarmați și mascați au fost desfășurați pe aleile din tabără.

Potrivit lui Ahmed Zaki, un locuitor al taberei, "coloane de vehicule ale armatei israeliene au pătruns la periferia taberei de pe mai multe străzi".

Șoferul palestinian de ambulanță Khaled Alahmad a declarat: "Ceea ce se întâmplă în tabăra de refugiați este un adevărat război".

"Au fost atacuri din cer care au vizat tabăra, de fiecare dată când intrăm cu mașina în jur de cinci până la șapte ambulanțe și ne întoarcem plini de răniți", a declarat el pentru Reuters.

Luna trecută, armata israeliană a ucis cel puțin șase palestinieni în timpul unui raid în tabăra Jenin, fiind pentru prima dată în ultimii ani când a folosit elicoptere de atac în Cisiordania.

Șapte soldați israelieni și ofițeri ai poliției de frontieră au fost răniți în acel atac.

Bombings and intense gunfire by Israeli occupation Soldiers are being heard now in the Jenin..3/7/23..#FreePalestine #Palestine #AlAqsaMosque #Palestinian #IsraeliCrimes #Israel #Gaza #GazaUnderAttack #Palestineunderattack pic.twitter.com/9D0bQoINNu