Israelul continuă să sufere pierderi în Gaza - Un ofițer superior a fost ucis în timpul luptelor cu Hamas

Lt. Col. Salman Habaka, 33 de ani, comandantul Batalionului 53 al Brigăzii Blindate 188, din Yanuh-Jat, a fost ucis în lupta cu teroriștii Hamas în partea de nord a Gazei.

Nu sunt oferite alte detalii despre circumstanțele morții sale.

Separat, un rezervist al Brigăzii 679 Yiftah, un soldat Givati ​​și un soldat al Ingineriei de Luptă, au fost grav răniți în operațiunile de peste noapte în partea de nord a Gazei.

În plus, un soldat al Batalionului Caracal al Corpului de Apărare a Frontierei a fost grav rănit într-un incident la granița cu Egiptul. Nu sunt oferite alte detalii despre circumstanțe.

Habaka este cel mai înalt ofițer care a fost ucis în timpul operațiunii la sol a IDF în Fâșia Gaza.

Moartea sa aduce bilanțul la 18 soldați uciși în timpul ofensivei terestre și la 333 de la începutul războiului.

IDF Battalion commander killed in Gaza.



Lt. Col. Salman Habka is the highest ranking officer killed in Gaza until now.



Here's him giving an interview on Israeli TV in the early days of the war.



He was the commander of the 53rd Battalion. pic.twitter.com/JO7S2F9gue