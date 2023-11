Israelul sfătuiește Hezbollah să nu avanseze: 'Ceea ce facem în Gaza putem face și în Beirut' (video)

Ministrul israelian al apărării, Yoav Gallant, a avertizat sâmbătă gruparea șiită libaneză Hezbollah să nu intensifice luptele de-a lungul graniței, scrie Reuters, conform Rador Radio România.

"Hezbollah antrenează Libanul într-un război care s-ar putea întâmpla", a declarat Yoav Gallant în fața trupelor, într-o înregistrare video difuzată de canalele de televiziune israeliene.

"Dacă Hezbollah face greșeli, primii care vor plăti prețul sunt cetățenii Libanului. Ceea ce facem în Gaza putem face și în Beirut", a mai spus Yoav Gallant.

Șeful puternicei grupări Hezbollah din Liban, Hassan Nasrallah, a declarat sâmbătă că gruparea sa armată a folosit noi tipuri de arme și a lovit noi ținte în Israel în ultimele zile și a promis că frontul din sudul Libanului împotriva inamicului său va rămâne activ.

Yoav Gallant şi-a exprimat speranţa că Hezbollah "va acţiona corect" şi că liderul său Hassan Nasrallah "nu va continua să ne provoace, pentru că nu vom accepta această agresiune".

Schimburi de tiruri au loc zilnic între Hezbollah şi Israel în zona de graniţă dintre cele două ţări, de la începutul războiului mortal.

For those who ask why Hezbollah is hitting the towers:



Hezbollah is destroying all Israeli observation stations, leaving the border completely open for an invasion of Israel.



Israel has spent billions of dollars on these observation towers. pic.twitter.com/J5m3Hj3R2M — Iran Observer (@IranObserver0) November 10, 2023

????ISRAEL LEBANON BORDER TURNING INTO A REAL WAR?



Hezbollah launched rockets at Margaliot, mortar and anti-tank missile at IDF posts, as well as drones (new strategy)



IDF responded by intercepting the aerial targets, and an IDF tank hitting a Hezbollah squad.



Multiple incidents… https://t.co/xZyiFnBYR3 pic.twitter.com/zPjNvBnM16 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 11, 2023