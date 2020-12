Jeremy Irons se alătură distribuţiei filmului 'Gucci' realizat de Ridley Scott

Actorul britanic Jeremy Irons se alătură distribuţiei filmului "Gucci", pe care îl pregăteşte Ridley Scott despre asasinarea lui Maurizio Gucci, nepotul celui care a creat celebra marcă italiană de modă, şi din a cărui echipă fac parte vedete ca Lady Gaga, Al Pacino, Adam Driver şi Jared Leto, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Irons va juca rolul lui Rodolfo Gucci, tatăl lui Maurizio Gucci, care va fi interpretat de Adam Driver, în timp ce Lady Gaga va fi fosta soţie a acestuia, Patrizia Reggiani, acuzată că a i-a planificat asasinarea şi supranumită "văduva neagră" după ce a fost condamnată la 20 de ani de închisoare.

Premiera filmului era planificată pentru noiembrie 2021, însă diferitele amânări impuse industriei cinematografice de pandemia de coronavirus ar putea prelungi până în 2022 lansarea filmului, potrivit presei de specialitate.

"Gucci" va fi primul film al vedetei Lady Gaga, după debutul său triumfal pe marile ecrane în lungmetrajul "A Star is Born" din 2018.

Cântăreaţa şi actriţa o va interpreta în noul proiect pe Patrizia Reggiani, condamnată pentru asasinarea fostului său soţ Maurizio Gucci, care a fost împuşcat de un asasin plătit, la 27 martie 1995, în timp ce intra în sediul firmei sale din Milano.

Reggiani, care şi-a susţinut mereu nevinovăţia, a fost condamnată în 1997 la 26 de ani de închisoare, dar un tribunal din Milano a dispus punerea ei în libertate în 2017.

Maurizio Gucci era nepotul lui Guccio Gucci, fondatorul celebrei case de modă Gucci, pe care a condus-o din 1983 până în 1993.

Filmul va avea un scenariu scris de Roberto Bentivegna şi se va baza pe cartea "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" scrisă de Sara Gay Forden.