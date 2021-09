Jessica Chastain şi Benedict Cumberbatch, printre actorii recompensaţi cu Tribute Award la Festivalul Internaţional de Film de la Toronto

Actorii Jessica Chastain şi Benedict Cumberbatch, regizorii Denis Villeneuve, Alanis Obomsawin şi Danis Goulet, alături de directoarea de imagine australiană Ari Wegner şi de cântăreaţa americană Dionne Warwick au fost recompensaţi cu premiul onorific Tribute Award, la gala de sâmbătă seară desfăşurată în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Toronto (TIFF), relatează EFE.

Toţi, cu excepţia lui Ari Wegner, au fost prezenţi la ceremonia de decernare a Premiilor Tribute care va fi difuzată pe 18 septembrie, în ultima zi a celei de-a XLVI-a ediţii a TIFF care a început joi, 9 septembrie. După decernarea premiilor, laureaţii au participat la o conferinţă de presă în format online pe platforma Wegner în care şi-au exprimat recunoştinţa faţă de aceste prestigioase premii, potrivit agerpres.ro.

"Ceea ce îmi place la acest festival este modul în care este controlat de public", a declarat Cumberbatch care anul acesta este prezent la TIFF cu două filme,"The Power of the Dog", în regia lui Jane Campeon, şi "The Electrical Life of Louis Wain", de Will Sharpe.

Cumberbatch a recunoscut că, deşi încă nu s-a revenit complet la normalitate din cauza pandemiei, se respiră deja aer de competiţie şi de contact cu publicul, lucru pentru care s-a arătat deosebit de recunoscător. În "The Electrical Life of Louis Wain", Cumberbatch îl interpretează pe Louis Wain, un artist din era victoriană londoneză care este obsedat de pisici.

Filmul, regizat de scriitorul şi realizatorul britanic Will Sharpe, îi mai are în distribuţie pe Claire Foy, Andrea Riseborough şi Toby Jones.

La rândul său, legendara divă americană a muzicii s-a declarat emoţionată şi entuziasmată pentru a fi prezentă la festivalul de la Toronto, care a proiectat documentarul "Dionne Warwick: Don't Make Me Over", prezentând cariera profesională şi militantismul artistei în favoarea comunităţii de culoare şi a mişcării LGTBQ.

Documentarul include prezenţa unor muzicieni de renume precum Stevie Wonder, Carlos Santana, Elton John, Quincy Jones, Alicia Keys, Gladys Knight, sau rapperul Snoop Dogg şi este realizat de Dave Wooley şi David Heilbroner.

La rândul său, Ari Wegner a evidenţiat "inclusivismul" TIFF, un festival în care criticii şi publicul "sunt implicaţi în egală măsură". "A simţi energia publicului în sală este un lucru nepreţuit", a spus directoarea de imagine a filmului "The Power of the Dog".

Regizorul canadian Denis Villeneuve, care a prezentat sâmbătă în cadrul festivalului noua versiune "Dune" a clasicului film de science-fiction, a remarcat "momentele dificile" prin care a trecut lumea teatrului şi a filmului, dar s-a declarat "absolut convins" că viitorul cinematografiei este cel al "marelui ecran".

Jessica Chastain este prezentă la TIFF cu noul său film "The Forgiven" în care interpretează, alături de Ralph Fiennes, un cuplu înstărit care accidentează mortal un tânăr în Maroc. Actriţa s-a declarat profund emoţionată pentru primirea Premiului Tribute şi pentru a reveni la acest festival la care a participat pentru prima dată în 2011.

Actriţa joacă şi în filmul "The Eyes of Tammy Faye", care va fi proiectat duminică, şi din distribuţia căruia mai fac parte Andrew Garfield, Cherry Jones şi Vincent D'Onofrio.