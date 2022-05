Jill Biden, mesaj superb, după vizita în România: Nimeni nu a mai spus așa ceva despre Carmen Iohannis

Prima Doamnă a SUA, Jill Biden, a scris pe Twitter că este recunoscătoare poporului român că a primit ucraineni în casele şi inimile lor. Ea a transmis şi un mesaj lui Carmen Iohannis, la finalul vizitei în România.

"Mamele vor face orice pentru copiii lor – iar mamele ucrainene, precum Svitlana, continuă să fie atât de puternice şi rezistente. Sunt recunoscătoare să ştiu că poporul român a luat aceste familii în casele şi în inimile lor", a scris Prima Doamnă a SUA pe Twitter.

"Colegei mele profesoară şi Prima Doamnă, mulţumesc pentru o după-amiază în România plină de compasiune şi speranţă. Nu numai că împărtăşim o dragoste pentru elevii noştri, dar suntem unite în sprijinul nostru pentru poporul ucrainean", a mai afirmat Jil Biden.

Carmen Iohannis şi Jill Biden au vizitat sâmbâtă o şcoală din Bucureşti, unde s-au întâlnit cu mai mulţi copii refugiaţi ucraineni şi cu mamelor acestora.

To my fellow teacher and First Lady, thank you for an afternoon in Romania full of compassion and hope.



Not only do we share a love for our students, but we stand united in our support for the Ukrainian people. pic.twitter.com/EHMJGylKYW