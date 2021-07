JO 2020 - Simona Radiş: Sunt mândră că astăzi am putut să reprezint ţara şi să fiu portdrapelul României

Canotoarea Simona Radiş a declarat, vineri, că s-a simţit mândră să reprezinte ţara şi să fie purtătoarea de drapel a României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo alături de înotătorul Robert Glinţă, anunță Agerpres.

"Sunt mândră că astăzi am putut să reprezint ţara şi să fiu portdrapelul României. A fost un moment special. Am avut emoţii mari, dar, în acelaşi timp, m-am simţit puternică. Şi nu doar datorită faptului că am purtat steagul, ci datorită faptului că în spatele meu au fost mulţi oameni puternici. Naţiunea noastră este puternică şi împreună cu toţi sportivii care participă la Jocurile Olimpice o să facem tot posibilul să ridicăm drapelul pe cele mai înalte catarge", a afirmat Radiş într-un clip video remis AGERPRES de Federaţia Română de Canotaj.

În vârstă de 22 de ani, Simona Radiş a fost purtătoarea de drapel a României la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice în locul Mădălinei Bereş, schimbarea de ultim moment având loc din cauza unei modificări în programul probei de 8+1 feminin ca urmare a vremii nefavorabile de la Tokyo.

Surse din cadrul Federaţiei Române de Canotaj au declarat că Mădălina Bereş, desemnată iniţial portdrapel de COSR alături de înotătorul Robert Glinţă, va concura sâmbătă, în loc de duminică, în seria de calificări a probei de 8+1 feminin. În aceste condiţii, ea nu mai putea lua parte la ceremonia de deschidere.

Simona Radiş, componentă a bărcii de dublu vâsle feminin, a concurat vineri dimineaţă în calificări, reuşind accederea în semifinale.

Lotul României pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) cuprinde 101 de sportivi, 46 la feminin, 55 la masculin, la 17 discipline sportive.

Reprezentanţii României vor concura la înot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastică artistică, baschet 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masă, box, scrimă, triatlon, judo, tir cu arcul şi tenis.