Jodie Comer, alături de Joaquin Phoenix în următorul film al lui Ridley Scott

Actriţa engleză Jodie Comer, cunoscută din „Killing Eve” şi „Free Guy”, va juca alături de Joaquin Phoenix, premiat cu Oscar pentru „Joker”, în următorul film al lui Ridley Scott, informează Variety, potrivit news.ro.

Cineastul britanic pregăteşte „Kitbag”, iar filmările vor începe spre finalul anului, a spus actriţa.

Comer va juca rolul Josephine, în timp ce Joaquin Phoenix este Napoleon Bonaparte în drama istorică despre împărat.

Actriţa a încheiat toamna trecută prima colaborare cu Scott, „The Last Duel”, în care joacă şi Matt Damon şi Adam Driver, iar cineastul a finalizat recent producţia „House of Gucci”, cu Lady Gaga şi Driver în rolurile principale.

„The Last Duel” va avea premiera la Festivalul de la Veneţia săptămâna viitoare, unde va fi prezentă şi Comer.

Momentan, ea lucrează împreună cu Sandra Oh la cel de-al patrulea sezon din „Killing Eve”, care va fi şi ultimul.

Toamna trecută a fost anunţat că Scott pregăteşte un film despre Napoleon Bonaparte, cu Joaquin Phoenix în rol principal.

„Kitbag” va fi produs pentru 20th Century Studios, cu care regizorul, prin compania sa, Scott Free, a colaborat şi la „The Last Duel”, producţie realizată în Irlanda.

Pentru „Kitbag”, Scott l-a ales pe David Scarpa, cu care a colaborat pentru „All the Money in the World”, să realizeze scenariul.

Filmul va fi produs de Scott şi Kevin Walsh pentru Scott Free.

Lungmetrajul este o privire personală asupra originilor lui Napoleon şi asupra ascensiunii sale rapide, prin prisma relaţiilor lui deseori volatile cu soţia şi iubita Josephine. Intenţia este de a capta bătăliile celebre ale lui Napoleon, ambiţia şi mintea lui strategică uimitoare ca lider militar şi vizionar în război.