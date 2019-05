Johnny Depp a acuzat-o pe Amber Heard că s-a prezentat la tribunal cu 'vânătăi desenate'

Johnny Depp a acuzat-o pe cea de-a doua soţie a lui, Amber Heard, că s-a prezentat la tribunal cu ''vânătăi desenate'', negând încă o dată acuzaţiile de abuz fizic formulate împotriva sa, într-o nouă serie de documente depuse în instanţă, informează marţi Press Association, potrivit Agerpres.

Actorii Johnny Depp şi Amber Heard s-au căsătorit în 2015, iar doi ani mai târziu, au fost protagoniştii unui divorţ răsunător, fiecare dintre soţi acuzându-l pe celălalt de comiterea unor fapte violente.După ce Amber Heard (cunoscută pentru rolul din filmul ''Aquaman'') a publicat în decembrie 2018 un editorial în The Washington Post, în care s-a descris ca victimă a violenţei domestice, Johnny Depp i-a intentat un proces de calomnie, prin care a solicitat daune de 50 de milioane de dolari.Amber Heard a solicitat unui judecător din Virginia să respingă acţiunea, demers care a atras o nouă reacţie din partea lui Johnny Depp."Am respins vehement acuzaţiile doamnei Heard imediat după ce le-a formulat pentru prima dată, în mai 2016, când a mers la tribunal pentru a obţine un ordin temporar de restricţie afişând vânătăi desenate, pe care martorii şi camerele de supraveghere arată cu nu le avea în niciuna dintre zilele săptămânii precedente", a scris într-o declaraţie actorul în vârstă de 55 de ani, unul dintre protagoniştii francizei ''Pirates Of The Caribbean''."Voi continua să le neg tot restul vieţii mele", a mai spus Johnny Depp."Nu am agresat-o niciodată de doamna Heard şi nicio altă femeie", a spus actorul, care a acuzat-o apoi pe Amber Heard că ea a fost agresorul în relaţia lor."Ea a fost agresorul, iar eu am fost victima. În timp ce amesteca amfetamine obţinute pe bază de reţetă cu medicamente procurate fără reţetă şi cu alcool, doamna Heard a comis nenumărate acte de violenţă domestică împotriva mea, deseori în prezenţa unui martor, ceea ce în anumite cazuri mi-a provocat vătămări corporale grave", a spus Johnny Depp.

Avocatul actriţei Amber Heard, Eric George, a negat acuzaţiile şi a făcut referire la alte acţiuni în justiţie în care este implicat Johnny Depp, intentate împotriva foştilor lui avocaţi şi manageri.



"Dovezile în acest caz sunt clare: Johnny Depp a lovit-o în repetate rânduri pe Amber Heard", a declarat Eric George pentru revista People.



''Încercările disperate tot mai numeroase ale domnului Depp şi ale susţinătorilor săi de a-şi revitaliza cariera demarând procese nefondate împotriva multor oameni apropiaţi - foştii săi avocaţi, foştii manageri şi fosta soţie - nu mai păcălesc pe nimeni", a adăugat Eric George.



"În lumina importantelor acţiuni ale campaniei #TimesUp de a dezvălui tacticile folosite de agresori pentru a-şi traumatiza în continuarea victimele, nici comunitatea artistică, nici publicul nu se vor lăsa păcăliţi de teoriile conspiraţioniste de blamare a victimei utilizate de domnul Depp", a adăugat acesta.



Relaţia romantică dintre Johnny Depp şi Amber Heard a început pe platoul comediei ''The Rum Diary'', în 2011. Cei doi actori s-au căsătorit în Los Angeles în februarie 2015.



În mai 2016, Amber Heard a obţinut un ordin de restricţie împotriva lui Johnny Depp, după ce l-a acuzat de abuzuri, fapte pe care actorul le-a negat.



Cuplul a ajuns la o înţelegere în afara instanţei în 2017, în urma căreia Amber Heard a donat suma de 7 milioane de dolari, obţinută prin acordul de divorţ, unor acţiuni caritabile.