Juan Jesus (Napoli) se declară dezamăgit că Francesco Acerbi (Inter) nu o fost sancționat în urma scandalului de rasism

Fundaşul echipei Napoli, Juan Jesus, care l-a acuzat pe Francesco Acerbi de rasism pe 17 martie, a reacţionat într-un comunicat la achitarea jucătorului de la Inter, calificând-o drept "o mare sursă de amărăciune".

Acuzat de rasism de către Juan Jesus (Napoli), Francesco Acerbi (Inter Milano) a făcut obiectul unei anchete a Ligii italiene de fotbal. La o săptămână de la deschiderea anchetei, aceasta a fost abandonată din lipsă de probe. Într-un comunicat publicat de clubul său, brazilianul a reacţionat la decizia instanţei, spunând că este "sincer descurajat".

"Am citit în mai multe rânduri, cu mare regret, decizia prin care judecătorul sportiv a considerat că nu existau dovezi că am fost victima unor insulte rasiste în timpul meciului Inter-Napoli din 17 martie: este o apreciere pe care - deşi o respect - îmi este greu să o înţeleg şi care mă lasă foarte amărât. Sunt sincer dezamăgit de rezultatul unei chestiuni grave pe care am greşit să o gestionez ca un domn, evitând să întrerup un meci important [...] Este probabil ca, după această decizie, cei care se află în situaţia mea să acţioneze foarte diferit pentru a se proteja şi a încerca să oprească valul de rasism care, din păcate, nu dispare. Nu mă simt în niciun fel protejat de această decizie, care este împărţită între obligaţia de a admite că "dovada infracţiunii a fost cu siguranţă stabilită" şi afirmaţia că nu există nicio certitudine cu privire la caracterul discriminatoriu al acesteia [...] Într-adevăr, nu înţeleg cum fraza "dispari...nu eşti decât un negru" ar putea fi ofensatoare, dar nu discriminatorie. Sper din toată inima că această tristă afacere va ajuta întreaga lume a fotbalului să reflecteze asupra unei probleme pe cât de grave, pe atât de urgente", a afirmat Juan Jesus.