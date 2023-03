Jucătorii Borusiei Dortmund acuză arbitrajul din partida cu Chelsea: `Am pierdu din cauza arbitrului! A fost fricos și arogant`

Emre Can, mijlocaşul Borussiei Dortmund, a apreciat că echipa sa a pierdut meciul cu Chelsea (0-2), din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, din cauza arbitrului, care a acordat formaţiei engleze un penalty nejustificat, în opinia sa, relatează AFP.

"Eu cred că am făcut un meci solid. Nu meritam să pierdem, dar am pierdut din cauza arbitrului. Să dai acel penalty (la 2-0), să-l repeţi, cum este posibil? Nu înţeleg. Arbitrul nu a fost deloc în regulă astăzi (marţi, n. red.). Modul cum ne-a vorbit a fost arogant", a spus Can."Am jucat aici, pe Stamford Bridge, poate i-a fost frică de suporteri, nu ştiu. UEFA trebuie să ne atribuie un alt arbitru, aşa nu merge. Este dureros să fim eliminaţi", a adăugat el."Chelsea a jucat bine în prima repriză, apoi în a doua repriză am avut o frumoasă ocazie prin Jude (Bellingham). Dar pe final, am avut puţine ocazii, trebuie să recunoaştem, şi nu am reuşit să marcăm", a mai spus Emre Can.Chelsea s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a dispus cu 2-0 (1-0) de Borussia Dortmund, marţi seara, pe Stamford Bridge, în manşa secundă a optimilor de finală.Borussia, care câştigase toate cele zece meciuri jucate în 2023, se impusese în tur cu scorul de 1-0.Raheem Sterling (43) şi germanul Kai Havertz (53 - penalty) au înscris pentru ''Blues''.În debutul reprizei secunde, Chelsea a primit penalty, în urma consultării arbitrajului video, pentru un henţ comis de Marius Wolf. Havertz a executat, însă a trimis în bară, dar arbitrul Makkelie a decis repetarea loviturii de pedeapsă, la sugestia VAR, iar Havertz a transformat (53).