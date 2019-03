Judecător CSM, dezvăluiri despre protocoale secrete și Kovesi: 'Am sperat că nu este o realitate'

Judecătoarea Gabriela Baltag, membru CSM, a vorbit, într-un interviu oferit în exclusivitate jurnalistului Răzvan Dumitrescu, despre vestitul ordin pe care îl dădea Kovesi în interiorul DNA, prin care procurorii trebuiau să trimită la instanță doar acei suporți cu convorbirile sau înregistrările relevante cauzei și nu tot suportul cu materialul probator, așa cum spunea Codul de Procedură Penală.

„Acest ordin despre care nu o dată am auzit și noi, pe surse, că ar exista ceva indicații, am sperat că nu este o realitate. Însă, motivarea, considerentele Curții Constituționale ne vorbește și despre această procedură de selecție, despre faptul că, la instanțe, ajungeau numai anumite părți convenabile, nu știu cui, din probatoriul administrat în cauză. Se vorbește dacă judecătorul avea sau nu posibilitatea de a cunoaște. Nu știm încă. CSM are de aproape un an dispus un control prin Inspecția Judiciară asupra situației protocoalelor, atât pe partea de parchete, pentru că sunt mult mai multe aspecte care interesează și care trebuiesc lămurite, dar și pe parte de instanțe. Pe 20 martie, chiar președintele Înaltei Curți a îndemnat a lămuri acest aspect. Situația a fost propagată imediat au ieșit la iveală protocoalele (...) Am înțeles că partea de control pe parchete a fost finalizată, dar acum controlul este în rândul instanțelor pentru a vedea ce impact au avut”, a declarat judecătoarea Baltag.