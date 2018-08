Judecătorul Cristi Danileţ îl acuză pe Dan Andronic de minciună. Detalii despre plângerile penale depuse

Judecătorul Cristi Danileţ vine cu o serie de precizări după ce Dan Andronic, patronul ziarului Evenimentul Zilei, a afirmat că fostul membru CSM a depus două plângeri penale împotriva ziarului, respectiv împotriva lui Andronic, după apariţia în EvZ a unor articole despre arhiva SIPA.

"Nu am formulat vreo plângere penală împotriva ziarului Evenimentul Zilei. Ci pe baza unor articole apărute anul trecut în această publicație cum că s-ar fi sustras documente din Arhiva SIPA, fiind indicat și eu de către redactori, am solicitat Parchetului să facă cercetările care se impun. Cu alte cuvinte, am făcut ceea ce Andronic și restul redacției ar fi trebuit să facă de la bun început, riscând chiar o cercetare penală în ceea ce mă privește. Urmărirea penală nu este finalizată încă de DIICOT și am fost audiat acolo, ca și Andronic, ca martor.

S-a făcut o anchetă parlamentară cu privire la Arhiva SIPA și nu s-a găsit nicio încălcare comisă de subsemnatul. Astfel, toate afirmațiile lui Dan Andronic cu privire la mine au fost infirmate în mod oficial.

Am formulat o plângere penală împotriva lui Dan Andronic pentru calomnie la Cluj, având în vedere minciunile scornite cu privire la mine și proferate în public utilizând ziarul printat și site-ul EvZ. Chiar în plângerea am menționat că deși a fost abrogată această infracțiune din Codul penal, ea s-a reactivat prin efectul a două decizii ale Curții Constituționale. Intenția mea este de a ajunge din nou la CCR pentru a se decide dacă infracțiunea de calomnie trebuie sau nu să fie în noul Cod penal. În prezent această solicitare a mea este în curs de derulare la Tribunalul Maramureș, unde a fost strămutată cauza", precizează Danileţ, într-o replică la afirmaţiile lui Andronic, trimisă redacţiei STIRIPESURSE.RO.

