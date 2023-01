Juergen Klopp neagă zvonurile privind negocierile cu Jude Bellingham

Antrenorul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, Juergen Klopp, a negat că s-ar fi întâlnit cu internaţionalul englez Jude Bellingham şi cu părinţii acestuia, în vederea unui transfer al mijlocaşului formaţiei germane Borussia Dortmund, informează DP, potrivit Agerpres.

Conform presei, Liverpool este unul dintre cluburile de top din Europa interesate de serviciile lui Bellingham (19 ani), jucător care a reuşit un sezon remarcabil în tricoul lui Dortmund, făcându-se remarcat şi la Cupa Mondială din Qatar.Contractul lui Jude Bellingham cu Borussia Dortmund este valabil până în 2025, iar orice club interesat de fotbalistul englez va trebui să cheltuiască cu mult peste 100 de milioane de euro.Klopp, fost antrenor la Borussia Dortmund, nu a negat interesul general pentru Bellingham, dar a precizat, în ediţia de miercuri a publicaţiei germane Sport Bild, că nu a avut niciun contact cu jucătorul sau cu anturajul acestuia."Aceste lucruri nu sunt deloc posibile, pentru că este sub contract cu Borussia Dortmund şi nu este posibil fără acordul clubului său. Aşa că nu este adevărat. Jude este un jucător excelent, pe are îl cunoaştem, desigur. Am fi proşti să nu-l avem în radarul nostru. Dar nu mai este nimic de spus în acest moment", a declarat Klopp.Directorul sportiv al clubului Borussia Dortmund, Michael Zorc, a declarat pentru cotidianul WAZ că gruparea sa vrea cât mai curând posibil o decizie în privinţa viitorului lui Bellingham, "pentru că este important ca toate părţile să aibă claritate".Oficialii clubului german intenţionează să discute cu Bellingham şi reprezentanţii săi în timpul cantonamentului pe care Borussia Dortmund îl va efectua în această iarnă la Marbella (Spania) şi care va debuta vineri.