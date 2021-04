Juriul deliberează în procesul lui Derek Chauvin, poliţistul acuzat că l-a ucis pe George Floyd. Proteste, pregătite indiferent de verdict

Juriul din procesului lui Derek Chauvin, fostul poliţist din Minneapolis acuzat că l-a ucis anul trecut pe George Floyd, s-a retras să delibereze, după trei săptămâni de audieri. Acuzarea a spus juraţilor că Chauvin l-a ucis pe Floyd, pe 25 mai 2020, iar apărarea a susţinut că el a urmat corect antrenamentul poliţienesc. Curtea de justiţie unde are loc procesul este protejată cu sârmă ghimpată, bariere înalte şi militari înarmaţi din Garda Naţională, scrie BBC preluat de news.ro

În oraşele din întreaga ţară, oamenii de pregătesc de proteste, indiferent de verdict.

Luni, acuzarea şi apărarea au susţinut pledoariile finale în procesul care a durat trei săptămâni.

Avocatul lui Chauvin, Eric Nelson, a spus despre clientul lui că a făcut ce „orice poliţist raţional” ar fi făcut în situaţia „dinamică” şi „fluidă” care implica un bărbat masiv care se confrunta cu trei ofiţeri.

Nelson a mai spus că Floyd era sub influenţa unei cantităţi „semnificative” de droguri, iar corpul reacţionează la opioide mai ales în cazul unei persoane care a fost diagnosticată cu hipertensiune.

Avocatul a mai susţinut că Chauvin este puţin probabil să fi încălcat regulile de folosire a forţei, fiind conştient că întreaga interacţiune era înregistrată. „Poliţiştii ştiu că sunt înregistraţi video”, a adăugat el.

Procurorul Steve Schleicher i-a îndemnat pe juraţi să creadă ce văd, făcând referire la înregistrarea care îl arată pe Chauvin stând mai mult de 9 minute cu genunchiul pe pieptul lui Floyd.

„Acesta nu era un act poliţienesc, a fost crimă”, a spus el.

Procurorul Jerry Blackwell a avut ultimul cuvânt luni. El a spus că problema este „atât de simplă, încât un copil o poate înţelege”.

„De fapt, un copil a înţeles, când o fată de 9 ani a spus «Dă-te jos de pe el»”, a declarat Blackwell, referindu-se la un copil martor. „Atât de simplu a fost”.

