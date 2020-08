Jurnalista Ioana Dogioiu, despre situația de la DSP-uri: 'E o mare problemă la Ministerul Sănătății. Tot PSD e de vină?'

Jurnalista Nadina Ioana Dogioiu a comentat, pe Facebook, situația pe care oamenii o întâmpină atunci când sună la DSP-uri, acolo unde nu le răspunde nimeni la telefon.

"Pentru ca la DSP Bucuresti, cu sef de la PNL (prietena cu min. Anisie) nu raspunde nimeni la telefon, experiment facut de Digi nu de A3, tot PSD e de vina? Sigur ca PSD are vina lui mare, si pentru atitudinea din opozitie si pentru ceea ce a lasat dupa guvernare, dar nu ajuta la nimic politizarea care ii pune totul in carca. Ca orice exagerare, arunca totul in necredibil. E o mare problema la min Sanatatii, acolo ar trebui urgent o remaniere pentru a salva DSP-urile, pentru o viziune globala si strategica. Dupa cum ar trebui alt tip de comunicare, alt Grup de comunicare Strategica, intrarea in parteneriat cu cetateanul", a scris jurnalista, pe Facebook.

