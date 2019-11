Jurnalista Roula Khalaf este prima femeie numită în funcția de editor-șef a Financial Times, o premieră în istoria de 131 de ani a publicației

Jurnalista Roula Khalaf este prima femeie numită în funcția de editor-șef a Financial Times, o publicație financiară cu o istorie de 131 de ani, după ce Lionel Barber și-a anunțat demisia, potrivit Reuters, anunță MEDIAFAX.

Barber a anunțat, marți, că renunță la funcția sa de editor-șef, pe care a deținut-o vreme de 14 ani, în ianuarie 2020. Barber lucrează de 34 de ani la publicația deținută de compania japoneză Nikkei, care, în 2019, avea 1 milion de abonamente plătite, cele online asigurând peste 75% din tiraj.

Khalaf a fost editor adjunct, pe politică externă și pe Orientul Mijlociu în cele două decenii de când lucrează pentru FT. În ultimii ani a încercat să sporească diversitatea în ceea ce privește angajații din redacții și să atragă mai multe cititoare.

Ca un element insolit, faptul că a lucrat anterior și pentru Forbes i-a adus un rol minor în filmul regizat de Martin Scorsese "Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street".

Khalaf, originară din Liban, va fi, alături de Katharine Viner, de la The Guardian, una dintre puținele femei într-o funcție înaltă la o publicație majoră din Marea Britanie, dar și din lume, după ce Jill Abramson și-a dat demisia de la The New York Times.