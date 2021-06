Jurnalistul Marius Tucă nu și-a putut stăpâni lacrimile după moartea lui Florin Condurățeanu: Era refugiul nostru, al ziaristilor mai tineri

La câteva minute după moartea jurnalistului Florin Condurățeanu au apărut și reacțiile de șoc din partea colegilor de breaslă. Foarte afectat de tragica veste a fost Marius Tucă, unul dintre jurnaliștii din tânăra generație, care l-a avut ca mentor pe consacratul om de televiziune. Cu lacrimi în ochi, acesta a vorbit la Antena 3, despre relația pe care a avut-o cu regretatul ziarist.

Cei doi au fost foarte apropiați

Marius Tucă nu și-a putut stăpâni lacrimile după ce a aflat că Florin Condurățeanu a murit în urma unui stop cardio-respirator. Nea Țuțu a fost un mentor pentru mulți jurnaliștii tineri, iar Tucă este unul dintre ei. Vestea morții l-a făcut pe acesta să dezvăluie un regret pe care îl are în ceea ce-l privește pe regretatul ziarist, scrie spynews.ro.

Marius Tucă, lacrimi de durere după moartea lui Florin Condurățeanu

Jurnalistul a menționat, la Antena 3, că Florin Codurățeanu era cel în care și-a găsit sprijinul în foarte multe situații, care țineau de viața personală, dar și de carieră. După moartea consacratului jurnalist, Marius Tucă rămâne cu un mare regret: nu a reușit să-i scrie o scrisoare de mulțumire cât timp a fost în viață.

„A fost o viață de om. Era refugiul nostru, al ziaristilor mai tineri. Când nu mai exista nicio cale, niciun răspuns, atunci exista Țuțu. Îmi dau seama că l-am văzut nemuritor. Îmi pare rău că nu am apucat să scriu o scrisoare pe care am vrut s-o fac publică dintotdeauna. Am simțit să-i scriu scrisoarea asta, să-i mulțumeasc pentru momentele în care nu aveai nicio soluție și el venea cu o soluție simplă și cu explicație din viață”,a spus printre lacrimi Marius Tucă, la Antena 3.

Pentru Marius Tucă, nea Țuțu era unic. Jurnalistul l-a văzut mereu pe acesta ca fiind mentorul de la care are ce învăța. Copleșit de durere, acesta a mai spus câteva cuvinte despre cel care i-a arătat ce înseamnă să fiii un adevărat jurnalist.

„M-am uitat la determinarea lui în a-i învăța pe ceilalți, în a le spune cât de frumoasă e meseria asta. Am atâtea amintiri legate de el. (...)Nu cred că mai există un gazetar așa cum e el, un ziarist de modă veche, dar în sensul cel mai bun al cuvântului”, a mai spus jurnalistul.

Reacția Monicăi Pop

Sfâșiată de durere a fost și medicul Monica Pop, prietenă aropiată a regretatului om de televiziune. Aceasta și-a exprimat șocul pe pagina ei de Facebook.

„De ce, Florin Condurățeanu????? Mult prea devreme, om frumos și foarte sufletist. Te iubesc veșnic. Dormi în pace, prieten drag!!”, a scris Monica Pop pe Facebook.

