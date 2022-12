Kelemen Hunor declară 'închis' subiectul afirmațiilor de 1 Decembrie: 'Intelectualii români au zis că n-a fost nimic jignitor'

Vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR, a declarat, joi, că subiectul referitor la discursul de 1 Decembrie din Parlament susţinut de liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a "fost închis" în discuţiile avute cu preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, conform Agerpers.

„Am avut o discuţie scurtă, nu acum, imediat după 1 decembrie, şi au am spus care este părerea mea, el a zis care este părerea lui şi cu asta noi am închis această discuţie şi acest subiect care, până la urmă, nu cred că poate susţine cineva că nu a fost un discurs corect. Eu am văzut reacţiile intelectualilor români, mai ales din Transilvania, istorici, profesori universitari, care pentru mine contează, şi au zis că n-a fost nimic jignitor. Dacă el ar fi citit Declaraţia de la Alba Iulia, domnul Csoma, când ar fi ajuns la acel pasaj care vorbeşte despre minorităţi şi despre autonomia oferită pentru minorităţi, Şoşoacă tot la fel s-ar fi comportat. El a vorbit în spiritul Declaraţiei de la Alba Iulia, nu a jignit pe nimeni. Părerile, bineînţeles că sunt de fiecare dată subiective, nu a jignit pe nimeni", a declarat Kelemen Hunor, la Digi24.ro.

El a susţinut că aşteaptă "momentul când românii vor sărbători 1 Decembrie fără să se enerveze pe maghiari".

"1 Decembrie trebuie să fie o bucurie pentru naţiunea română, nu un moment când se ocupă de maghiari şi se supără pe maghiari. Problema României nu sunt maghiarii", a adăugat liderul UDMR.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat recent discursul „mai mult decât provocator” al liderului deputaților UDMR în ședința Parlamentului dedicată aniversării Zilei Naționale a României.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a declarat despre Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 că "liderii politici şi religioşi ai românilor ardeleni ştiau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci şi unguresc”.