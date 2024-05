Kenyanul Eliud Kipchoge spune că a fost victima hărţuirii online după moartea lui Kelvin Kiptum

După moartea în februarie a lui Kelvin Kiptum (24 de ani) într-un accident rutier - care, cu patru luni înainte, bătuse recordul mondial la maraton, deţinut atunci de legenda Eliud Kipchoge (2:00:35 faţă de 2:01:09) - Kipchoge a declarat că a fost victima hărţuirii online şi a ameninţărilor cu moartea.

Unii internauţi îl acuză că ar fi premeditat moartea lui Kiptum din răzbunare.

"Am fost şocat de faptul că oamenii spuneau pe reţelele de socializare că sunt implicat în moartea acelui băiat", a declarat el pentru BBC Sport Africa. "Am primit o mulţime de ameninţări: că vor da foc la tabăra (de antrenament), că vor da foc investiţiilor mele în oraş, casei mele, familiei mele. Nu s-a întâmplat, dar aşa este lumea".



Kipchoge s-a alăturat numeroaselor omagii aduse deţinătorului recordului la maraton în februarie cu un mesaj pe contul său X. "Sunt profund întristat de moartea tragică a deţinătorului recordului mondial la maraton şi a starului în ascensiune Kelvin Kiptum (...) Ofer sincere condoleanţe tinerei sale familii. Fie ca Dumnezeu să vă mângâie în aceste momente dificile", a scris el.

Dublul campion olimpic la maraton (2016, 2021) explică, însă, că acum trebuie să-şi lase şi să-şi ia băieţii de la şcoală în fiecare zi şi că aceastî hărţuire pe internet o afectează şi pe mama sa. "Eu vin dintr-o zonă foarte rurală. Şi, având în vedere vârsta mamei mele, mi-am dat seama că reţelele de socializare te pot surprinde cu adevărat. Dar ea mi-a dat curaj, a fost o lună foarte dificilă."

Kipchoge explică, de asemenea, că a pierdut 90% dintre prietenii săi de la moartea lui Kiptum din cauza acestui abuz online. "A fost foarte dureros să aflu că oamenii cei mai apropiaţi de mine, colegii mei de antrenament, oamenii cu care sunt în contact, au avut cuvinte urâte la adresa mea. Am învăţat că prieteniile nu durează pentru totdeauna", continuă el. "Ceea ce s-a întâmplat m-a determinat să nu mai am încredere în nimeni. Nu mai am încredere nici măcar în propria mea umbră".



Legenda maratonului crede, de asemenea, că aceste abuzuri pe reţelele de socializare i-au afectat performanţele în competiţii. La maratonul de la Tokyo, pe 3 martie, a terminat pe locul 10, cea mai slabă clasare a sa de la debutul său din 2013, trecând linia de sosire la peste două minute şi jumătate în urma câştigătorului Benson Kipruto. "Când am fost la Tokyo, am stat trei zile fără să dorm", a dezvăluit el. "A fost cea mai proastă poziţie în care am fost vreodată.



Acest lucru nu este suficient pentru a-l face să tragă o linie sub visul său de a obţine un hattrick olimpic, care încă nu s-a întâmplat. "Totul este să te ridici şi să te duci direct la obiectiv. Vreau să intru în cărţile de istorie, să fiu primul om care câştigă consecutiv.", a mai spus el.