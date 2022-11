Rusia a tras asupra Kievului o rachetă de croazieră purtătoare de focos nuclear gol

Rușii au lansat asupra Kievului o rachetă de croazieră purtătoare de focoase nucleare goală, potrivit publicației Defense News, care citează surse.

Una din cele două rachete de croazieră lansate asupra Kievului și doborâte de apărarea ucraineană a fost o rachetă de tip KH-55 care în locul unui focos avea un bloc cu explozibili. Acesta a acționat ca un imitator al unui focos nuclear, a arătat publicația.

Citând experți, publicația Defense News scrie că Rusia a folosit de regulă rachete Kh-555 pentru atacurile asupra Ucrainei, acestea fiind variante non-nucleare ale modelului KH-55, rachete sovietice dezvoltate să poarte proiectile nucleare pentru așa-numitul „foc special”, în jargonul militar sovietic și rusesc.

