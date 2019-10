Klaus Iohanis nu menajează Guvernul: au mers pe contrasens și au promovat impostura

Președintele Klaus Iohannis, a susținut un discurs la Universitatea Politehnica București în cadrul evenimentului de lansare a proiectului „România TechNation”. El a ținut să precizeze că actualul Guvern nu a fost deloc interesat de zona de tehnologie ci doar de acapararea statului de drept.

”România TechNation reprezintă proiectul de care România modernă are nevoie, nu doar pentru mesajul dedicat importanței inovării și tehnologiei pentru economie, dar și pentru apelul de mobilizare pe care antreprenorii îl adresează tinerei generații.

Dumneavoastră, întreprinzătorii prezenți pe scenă, oferiți mediului antreprenorial autohton povești de succes și modele sănătoase de dezvoltare. Este cel mai bun imbold pentru tânăra generație și viitorii oameni de afaceri.

Doamnelor și domnilor,

În sectorul digital, România este astăzi o țară a paradoxurilor. În ultimul deceniu, industria IT&C a ajuns la 6% din PIB. Valoarea actuală a pieței autohtone de profil este de circa 4,5 miliarde de euro, iar capitalul uman include peste 140 de mii de profesioniști angajați în domeniu.

Cu toate acestea, digitalizarea economiei a rămas în urmă, în condițiile în care mai mult de o cincime dintre români nu au utilizat niciodată internetul și mai puțin de o treime are competențe digitale elementare, iar între zonele urbane și cele rurale decalajele digitale se adâncesc de la an la an.

Avem, din păcate, cea mai scăzută performanță din Uniunea Europeană în privința serviciilor publice digitale, deși au trecut două decenii de când informatizarea administrației a fost declarată prioritate guvernamentală.

Vă aflați aici numeroși reprezentanți ai mediului de afaceri și foarte mulți tineri implicați direct, în diferite forme, în inovare și în cercetare. Cunosc valoarea muncii și a ideilor dumneavoastră și știu că dumneavoastră sunteți motorul dezvoltării României ca națiune digitală.

Tocmai de aceea, mă aștept ca sprijinirea sectorului digital din România să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărei guvernări.

Din păcate, guvernanții din ultimii ani au avut ca prioritate zero acapararea legii și a instituțiilor, promovarea imposturii și asaltul asupra statului de drept, economiei de piață și bunei guvernări.

Într-o Românie normală, inovarea tehnologică trebuie privită ca un vârf de lance în dezvoltarea economiei și a societății, atât prin liderii consacrați, cât și prin companiile intrate recent pe piață.

Transformarea digitală a statului nu este doar despre digitalizare, ci despre transformarea profundă a funcționării instituțiilor prin eficiență, integritate și transparență.

În toate aceste privințe, guvernarea actuală a mers pe contrasens față de așteptările societății românești, arătând că este o guvernare paralelă cu nevoile de modernizare ale unei societăți de tip european, în secolul XXI.”, a spus Klaus Iohannis.