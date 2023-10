Klaus Iohannis condamnă 'ferm' atacurile din Israel: 'Am reiterat necesitatea de a limita conflictul!'

„Astăzi, la reuniunea extraordinară a Consiliului European privind situaţia din Orientul Mijlociu, convocată de preşedintele Charles Michel, am reiterat condamnarea fermă a atacurilor teroriste de pe teritoriul Israelului şi necesitatea de a limita conflictul şi de a evita mai multe victime civile”, a scris, marţi seară, pe Twitter, Klaus Iohannis. Reuniunea a fost convocată de preşedintele Charles Michel, ”având în vedere atacurile teroriste brutale comise de Hamas împotriva Israelului şi scenele tragice care se produc în Fâşia Gaza ca rezultat al asediului”.

„Summitul extraordinar a fost convocat de Președintele Consiliului European, Charles Michel, cu scopul de a cristaliza la nivel UE o viziune clară și unitară privind liniile de acțiune în acest cadru complex, conflictul având consecințe inclusiv pentru Uniunea Europeană și cetățenii europeni.

Liderii europeni au pledat, în cadrul discuției, pentru respectarea dreptului internațional umanitar, evitarea escaladării conflictului, identificarea de soluții pentru obținerea unei păci durabile, în baza soluției celor două state, precum și evitarea tensiunilor și a exacerbării extremismului la nivelul societăților europene, în acest context”, transmite Administrația Prezidențială.

„În cadrul reuniunii, Președintele României a evidențiat necesitatea transmiterii unui mesaj strategic unitar al UE cu privire la evoluția situației de pe teren. De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a condamnat încă o dată atacurile teroriste împotriva Israelului, exprimând regrete pentru pierderile de vieți omenești.

Președintele României a subliniat că țara noastră susține fără echivoc dreptul legitim al Israelului la autoapărare, care trebuie exercitat în conformitate cu dreptul internațional umanitar.

Cu privire la rolul pe care Uniunea Europeană îl are în rezolvarea acestei crize și în continuarea sprijinirii soluției celor două state, Președintele Klaus Iohannis a transmis că Uniunea Europeană va trebui să continue să se coordoneze îndeaproape cu Statele Unite și cu partenerii regionali care împărtășesc aceeași viziune, în vederea evitării extinderii conflictului, a asigurării accesului la ajutorul umanitar și a protejării populației civile.

Președintele României a evidențiat necesitatea coordonării eforturilor pentru facilitarea protecției civililor și evacuarea în siguranță a cetățenilor atât din Israel, cât și din Fâșia Gaza. A dat, totodată, asigurări că România este pregătită să ofere asistență umanitară de urgență.

De asemenea, Președintele Klaus Iohannis a atras atenția că se remarcă, în acest context, și la nivelul societăților europene răspândirea tensiunilor, a polarizării și a extremismului, fiind necesare eforturi pentru a limita impactul dezinformării și al discursului instigator la ură în interiorul UE.

Președintele României a transmis, cu acest prilej, condoleanțe pentru victimele atacurilor teroriste din Belgia și Franța și a condamnat aceste acte de violență extremă, care nu au nicio justificare”, mai spune Administrația Prezidențială.

Anterior, la 15 octombrie, membrii Consiliului European au adoptat o declaraţie care stabileşte poziţia comună a UE cu privire la situaţia în curs din Orientul Mijlociu: ”Uniunea Europeană condamnă în termenii cei mai fermi cu putinţă Hamas şi atacurile sale teroriste brutale şi fără discriminare asupra Israelului şi regretă profund pierderile de vieţi omeneşti. Nimic nu poate justifica recurgerea la terorism”, relatează NEWS.RO.

”Este extrem de important ca, în concordanţă cu tratatele şi cu valorile noastre, Consiliul European să stabilească poziţia noastră comună, precum şi o direcţie de acţiune clară şi unitară, care să reflecte complexitatea situaţiei în curs”, a transmis preşedintele Consiliului European, Charles Michel.

Today, at the extraordinary #EUCO???????? meeting on the situation in the #MiddleEast, convened by President @CharlesMichel, I reiterated RO's???????? strong condemnation of the terrorist attacks across #Israel and the need to contain the conflict and avoid more civilian casualties. pic.twitter.com/UCGIGUtt6K