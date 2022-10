Klaus Iohannis, discuții cu președintele Consiliului European și alți lideri europeni pe tema Ucrainei

Președintele Klaus Iohannis a avut o serie de discuții cu președintele Consiliului European, Charles Michel, dar și cu alți lideri europeni, înaintea Consiliului European. Liderii europeni au discutat atât situația din Ucraina, dar și despre criza energetică.

”În pregătirea summiturilor care vor avea loc la Praga, am avut astăzi discuții cu Președintele Consiliului European, Charles Michel, Prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, și Prim-ministrul Finlandei, Sanna Marin, cu privire la reuniunea Comunității Politice Europene și principalele subiecte ale reuniunii informale a Consiliului European: Ucraina, energie, securitate și situația economică.”, scrie Klaus Iohannis.

In preparation of the upcoming summits in Prague, I had an exchange of views today with @eucopresident Charles Michel, @Xavier_Bettel and @MarinSanna on the European Political Community & the main topics of informal #EUCO ????????: #Ukraine, energy, security and economic situation. pic.twitter.com/3ZWnPE4Lmz