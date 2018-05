Klaus Iohannis intervine în scandalul Pilonului II: 'îi somez pe guvernanţi să-şi revină'

Preşedintele Klaus Iohannis somează Guvernul să-şi clarifice intenţiile cu privire la Pilonul II de pensii, exprimându-şi speranţa că acesta va fi lăsat în forma actuală.

"Am observat, recunosc, cu multa ingrijorare, ce se intampla si nu numai de acum. Cred ca va amintiti ca a fost parca la investirea Guvernului Tudose cand exact la depunerea juramantului, in cadrul audierilor in parlamnent, cineva facuse afirmatia ca se defiinteaza pilonul II.

De atunci a aparut un fel de ping-pong de declaratii: ba se nationalizeaza, ba nu se nationalizeaza, ba se suspenda, ba nu se suspenda. Aceasta abordare este la limita unei guvernari diletante foarte toxice. Ii somez pe guvernanti sa-si revina, sa clarifice care este intentia lor. Sunt bani privati, banii oamenilor care contribuie la pilonul II. Nu poti sa te joci cu asa ceva. Pe ce alta parte aici avem de-a face cu o chestiune care trebuie clarificata pe termen lung. Nu plateste nimeni o contributie ca sa primeasca banii a doua zi. Riscul este ca cetatenii sa-si pierda increderea in capacitatea statului de a gestiona sitemul de pensii.

Asa nu se poate. Este nevoie de o clarificare ferma. Sper eu, o clarificare in sensul ca PSD nu se atinge de acesti bani si atunci lucrurle se pot cladi mai departe", a declarat Klaus Iohannis.