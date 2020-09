Klaus Iohannis pulverizează PSD: Moțiunea de cenzură a fost un eșec lamentabil. Sper ca PSD-iștii să ia foarte în serios această lecție / VIDEO

Președintele Klaus Iohannis a facut miercuri, la Palatul Cotroceni, primele declaratii dupa ce motiunea de cenzura initiata de PSD nu s-a putut dezbate si vota din lipsa de cvorum:

„Sunt unii care incearca sa saboteze si sa puna piedici, ma refer la PSD.

Am asistat luni la o situatie care a frizat ridicolul, s-au asteptat zeci de minute cvorumul necesar pentru dezbaterea acelei motiuni de cenzura neavenita. Cu alte cuvinte chiar cei care au facut acest demers nu au fost in stare sa asigure prezenta in sala a propriilor parlamentari. Am spus de la inceput ca e cinica depunerea motiunii de cenzura intr-un moment in care e nevoie ca toate energiile sa fie canalizate spre lupta cu epidemia.

Dupa esecul previzil si lamentabil de luni, ma intreb cui i-a folosit toata aceasta discutie politicianista a PSD, care pur si simplu nu-si poate stapani setea de putere. Ce solutii pot astepta romanii de la un partid care actioneaza doar pentru propriii membri, nu pentru cetateni?

Le multumesc tuturor formatiunilor politice care nu s-au alaturat unor interese strict electorale.

Sper ca PSD-istii sa ia foarte in serios aceasta lectie, ca politica nu se mai poate fac urmarind doar mizele marunte de partid. Unii lideri PSD continua sa invoce ideea unei noi motiuni de cenzura. Incetati cu aceste jocuri cinice.

Romanii trebuie sa intre intr-o etapa de dezvoltare accentuata si sa lase in urma practicile nefaste ale trecutului”, a declarat Klaus Iohannis.