Klaus Iohannis: 'Şi Dăncilă şi mentorul domniei sale au crezut că nu contează ce face PSD-ul'

Preşedintele Klaus Iohannis explică unele nerealizări ale României în planul politicii externe, spunând că probleme precum neacceptarea României în Schengen, păstrarea MCV şi menţinerea sistemului de vize pentru SUA se datorează "politicii catastrofale, diletante şi neavenite făcută de conducerea PSD şi de doamna Dăncilă". "Şi doamna Dăncilă şi mentorul domniei sale au crezut că nu contează ce face PSD-ul şi că atacă justiţia şi statul de drept, ei trebuie să se profileze în politica externă şi rezultatul a fost catastrofal", susţine şeful statului, potrivit news.ro.

Klaus Iohannis a spus, miercuri, în conferinţa de presă, că faptul că România nu a fost admisă în Spaţiul Schengen, că încă mai are MCV şi că nu a reuşit să obţină un loc în Consiliul de Securitate al ONU "se datorează politicii catastrofale, diletante şi neavenite făcută de conducerea PSD şi de doamna Dăncilă".

"Şi doamna Dăncilă şi mentorul domniei sale, pe care nu doresc, din varii motive, să-l numesc cu nume şi prenume, au crezut că nu contează ce face PSD-ul şi că atacă justiţia şi statul de drept, ei trebuie să se profileze în politica externă şi rezultatul a fost catastrofal. Şi cu MCV şi cu Schengen am fost atât de aproape de a găsi soluţii. La Consiliul de Securitate ONU am avut nenumărate promisiuni de vot, care după ce s-a băgat în seamă, popular vorbind, doamna Dăncilă, la New York, au dispărut, pur şi simplu. Sunt câteva chestiuni care au dus politica externă şi credibilitatea României înapoi cu ani şi ani şi mă voi implica total şi, sunt convins, cu succes să repar ce au stricat aceşti pesedişti diletanţi în politică externă", a afirmat Iohannis.

În ceea ce priveşte ridicarea vizelor pentru români necesare la intrarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Iohannis a arătat că ridicatul vizelor este "un procedeu tehnic” şi se intră în procedură de ridicare a vizelor atunci când rata de refuz la aplicaţii este sub 3%.

"Rata de refuz la România este de zece la sută. Deci este o decizie tehnică, care nu poate fi substituită printr-o decizie politică, dar noi lucrăm împreună cu americanii la asta şi lucrurile uşor-uşor se vor îmbunătăţi şi vom scăpa şi noi de vize", a explicat Klaus Iohannis.