Kremlinul, despre catedrala bombardată din Odesa: 'Nu acceptăm astfel de acuzații. Este o minciună absolută!'

Kremlinul a numit declarațiile Kievului că armata rusă a distrus Catedrala Schimbării la Față din Odesa drept „o minciună absolută.”

"Nu acceptăm astfel de acuzații, aceasta este o minciună absolută", a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, la un briefing. "Am declarat în mod repetat și putem repeta acest lucru: forțele noastre armate nu lovesc niciodată facilitățile de infrastructură socială și cu atât mai mult templele, bisericile și alte facilități similare".

Potrivit lui Peskov, "aici vorbim despre antirachete ucrainene", care au fost trase și care au distrus ele însele această catedrală.

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.



