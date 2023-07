Purtătorul de cuvânt al BOR acuză 'ortodoxia nucleară' după distrugerea catedralei din Odesa

Arhidiaconul catedralei din centrul istoric al oraşului Odesa, Andrii Palciuk, a deplâns distrugerea "enormă" a bisericii - despre care a spus că a fost cauzată de o lovitură directă a unei rachete ruseşti.

Catedrala aparţine Bisericii Ortodoxe Ucrainene şi a fost luată sub protecţia UNESCO la începutul acestui an, când centrul istoric al oraşului Odesa a fost desemnat de agenţia culturală a Naţiunilor Unite ca fiind în pericol de dispariţie.

Fondată în secolul al XVIII-lea, aceasta a fost distrusă în timpul regimului sovietic, dar a fost reconstruită după căderea URSS. Patriarhul Kirill, şeful Bisericii Ortodoxe Ruse, a sfinţit-o personal, relatează The Guardian.

Missiles against peaceful cities, against residential buildings, a cathedral... There can be no excuse for Russian evil. As always, this evil will lose. And there will definitely be a retaliation to Russian terrorists for Odesa. They will feel this retaliation.



