Kremlinul respinge informațiile de presă despre intenția grupului Wagner de a înarma Hezbollah

Kremlinul a dezminţit vineri un articol din cotidianul american Wall Street Journal, potrivit căruia grupul de mercenari Wagner intenţionează să furnizeze un sistem de apărare antiaeriană islamiştilor Hezbollah din Liban, transmite Reuters.

"Am spus deja că de facto un astfel de grup (Wagner - n. red.) nu există, a răspuns purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, la o întrebare despre articolul bazat pe afirmaţii ale unor oficiali americani neidentificaţi, care susţin că există informaţii ale serviciilor secrete ale SUA despre transferul respectiv de armament, conform Agerpres.

"Toate aceste închipuiri nu se întemeiază de regulă pe nimic şi nu au nicio bază", a afirmat Peskov. "Există canale de comunicaţie de urgenţă între forţele armate (ruse şi americane - n. red.), iar dacă ar exista îngrijorări reale despre ceva, ei (americanii) le pot transmite oricând militarilor noştri", a adăugat el.

Wall Street Journal a scris despre planurile Wagner de a livra grupării Hezbollah sistemul Panţir-S1, cunoscut în cadrul NATO ca SA-22, care foloseşte rachete şi tunuri antiaeriene pentru interceptarea aeronavelor.Grupul Wagner, finanţat de statul rus şi adus sub controlul ferm al Kremlinului după tentativa eşuată de puci condusă în iunie anul trecut de fostul lider Evgheni Prigojin, nu a răspuns unei solicitări a agenţiei Reuters de a comenta. Situaţia Wagner este incertă în urma evenimentelor respective şi după decesul lui Prigojin într-o catastrofă aeriană neelucidată din august 2022.Întrebat despre ştiri neverificate din Rusia conform cărora conducerea Wagner a fost preluată de Pavel, fiul în vârstă de 25 de ani al lui Prigojin, Peskov a răspuns: "Aceasta nu este o întrebare pentru noi - nu este subiectul nostru şi nu avem nicio informaţie despre asta".Atât Kremlinul, cât şi preşedintele rus Vladimir Putin personal au susţinut de mai multe ori că Wagner nu are o bază legală, deoarece legislaţia rusă interzice grupările de mercenari pe teritoriul Rusiei; există însă imagini de la o întâlnire a lui Putin cu foşti comandanţi de rang înalt ai Wagner, în septembrie anul trecut, reaminteşte Reuters.Un oficial american citat de Wall Street Journal sub rezerva anonimatului a declarat că Washingtonul nu a confirmat trimiterea sistemului antiaerian către Hezbollah. Cu toate acestea, ziarul afirmă că oficialităţi din SUA urmăresc discuţiile despre Wagner şi Hezbollah.Publicaţia precizează că sistemul Panţir ar urma să ajungă la Hezbollah prin Siria, unde Rusia susţine regimul preşedintelui Bashar al-Assad şi s-a implicat în războiul civil declanşat în 2015.