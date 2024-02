VIDEO | Kremlinul stă pe un butoi de pulbere: Se anunță proteste masive la Moscova, după moartea lui Alexei Navalnii

Procuratura i-a avertizat pe cetățeni să nu participe la acțiunile din centrul Moscovei, în timp ce pe internet cresc apelurile de a ieși în stradă, conform Mediafax.

Disidentul rus Alexei Navalnîi a murit în închisoare, a anunțat vineri Serviciul Federal de Penitenciare din Rusia.

Navalnîi a fost arestat în 2021. El ispășea o pedeapsă cumulată de peste 30 de ani pentru diferite infracțiuni despre care el a susținut că sunt înscenate cu scop politic.

Departamentul a precizat că „evenimentul în masă specificat” nu a fost coordonat cu autoritățile și că orice participare ar putea duce la arestare.

„În legătură cu răspândirea pe internet, inclusiv pe rețelele de socializare, a unor apeluri pentru ca un număr nedeterminat de persoane să participe la o acțiune de masă în centrul Moscovei, procuratura din Moscova consideră că este necesar să avertizeze cu privire la inadmisibilitatea încălcării legii”, a precizat procuratura într-un comunicat.

Participarea la „acțiuni în masă neautorizate” sau chiar chemarea la vreuna reprezintă o „infracțiune administrativă”, care poate „duce la pedepse care pot ajunge până la arestul administrativ”.

Potrivit videoclipurilor și fotografiilor de pe rețelele de socializare, oamenii din alte orașe din Rusia îi aduc un omagiu lui Navalnîi după ce vestea morții sale s-a răspândit

Unele postări sugerează că mulțimile s-au adunat pentru a protesta la Tbilisi, capitala Georgiei, care are o relație dificilă cu Rusia și unde sentimentul anti-Putin este larg răspândit.

Disidentul rus Alexei Navalnîi a murit în închisoare, a anunțat vineri Serviciul Federal de Penitenciare din Rusia.

Navalnîi a fost arestat în 2021. El ispășea o pedeapsă cumulată de peste 30 de ani pentru diferite infracțiuni despre care el a susținut că sunt înscenate cu scop politic.

In Russian cities, spontaneous memorials in memory of Navalny are appearing



Residents of Yekaterinburg, Novosibirsk, Izhevsk, Komi, Syktyvkar, Tomsk, Kazan, and other cities bring candles, flowers, and photos of the politician. pic.twitter.com/pl0zJhuGQV