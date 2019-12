La 38 de ani Roger Federer își dorește cât mai multe titluri

Tenismanul elveţian Roger Federer, care încheie anul 2019 pe locul al treilea în clasamentul ATP, a dezvăluit că obiectivul său pentru 2020 este să câştige "cât mai multe titluri" şi speră ca printre acestea să fie unul de Mare Şlem sau o medalie olimpică potrivit Agerpres

"Trebuie să mă întorc la treabă alături de echipa mea. Am nevoie să mă antrenez foarte dur şi cred că acesta poate fi un obiectiv, să încerc să câştig unul dintre cele cinci evenimente majore, inclusiv Jocurile Olimpice. Ştiu că turneul de la Roland Garros este întotdeauna cel mai dificil pentru mine. Apoi, este mereu plăcut să câştigi orice turneu. Cred, aşadar, că obiectivul meu este să câştig cât mai multe titluri posibile şi, de ce nu, unul important precum Wimbledon, US Open, Jocurile Olimpice sau Australian Open. Ar fi incredibil', a declarat Federer pentru Sport 360.Deţinătorul recordului de titluri de Mare Şlem (20) a evocat totodată, cu nostalgie, momentul în care va pune capăt extraordinarei sale cariere: "În mod obişnuit, sunt întrebat cât timp voi mai juca. Nu ştiu. Chiar şi eu sunt curios. Ştiu doar că ultimii 20-25 de ani au trecut foarte repede. Am ajuns aici, la 38 de ani, şi îmi spun: s-a terminat deja? Dacă a sosit momentul, atunci totul a decurs foarte rapid. Însă este frumos şi liniştitor, pentru că dacă timpul a trecut repede, asta înseamnă că a existat plăcerea de a juca. Aşa a fost în cazul meu. Am petrecut ani minunaţi în circuit. Şi voi trăi alţi ani foarte frumoşi după retragere. Însă ştiu deja că această viaţă şi familia tenisului îmi vor lipsi. Aşa că din acest motiv vreau să profit până la capăt"."Simt o mare gratitudine pentru ceea ce am putut trăi şi aceste gânduri legate de retragere pot fi şi o sursă de motivaţie pentru a mă încuraja să mă gândesc la ceea ce pot face diferit pentru a rămâne cât mai mult timp în circuit", a conchis campionul elveţian.