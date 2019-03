Laura Codruța Kovesi și Augustin Lazăr, 'CAMPIONI' la sesizări la Inspecția Judiciară - Zeci de reclamații pe numele celor doi

Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, și procurorul general al României, Augustin Lazăr, sunt campioni la sesizări la Inspecția Judiciară. Zeci de plângeri au fost înregistrate pe numele celor doi, doar în anul 2018.

"Ziare.com a solicitat in data de 18 ianuarie Inspectiei Judiciare mai multe date cu privire la sesizarile si autosesizarile inregistrate de la 1 ianuarie 2018 si pana azi pe numele unor judecatori si procurori foarte activi in spatiul public, dar pozitionati in tabere adverse in ceea ce priveste, de exemplu, modificarea legislatiei, presiunile politice asupra magistratilor sau respectarea recomandarilor din rapoartele MCV.

Conform raspunsului oficial primit in data de 1 martie, pe primul loc in clasamentul celor 11 nume puse pe lista se afla fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi, cu 41 de sesizari directe si 6 sesizari din oficiu, urmata de procurorul general, Augustin Lazar, pe numele caruia de la 1 ianuarie 2018 si pana acum au fost inregistrate 36 de sesizari directe si una din oficiu.

Cei doi sunt urmati de procurorul Adina Florea, sefa in sectia de investigare a magistratilor, cu 12 sesizari directe si niciuna din oficiu. In schimb, Inspectia Judiciara s-a autosesizat de 5 ori in cazul judecatorului Cristi Danilet, care mai are depuse pe numele sau alte 6 sesizari directe. Si judecatorul Ciprian Coada are tot 11 sesizari depuse pe numele sau, dar toate directe".