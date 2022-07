Leacuri tămăduitoare din cătină, prezentate la Festivalul Sighişoara Medievală de o bihoreancă

Leacurile pentru bolnavii cu afecţiuni cardiovasculare, circulatorii, care au colesterol mărit sau care întâmpină probleme cu sistemul imunitar au fost prezentate de un producător de cătină din judeţul Bihor, Ramona Mateaş, sub formă de sirop de cătină cu miere de albine, fresh-uri de cătină, gemuri, prăjituri şi uleiuri, toate certificate ecologic."Fresh-ul de cătină este foarte popular, foarte accesat. Da, noi suntem producători de cătină din judeţul Bihor. Avem o plantaţie certificată ecologic, 7 hectare de cătină. Am început să participăm la târguri şi expoziţii pentru că, fiind mici producători, intrăm mai greu pe piaţă, în hipermarket-uri şi se pare că are succes produsul nostru. Fresh-ul de cătină îl servim la pahar rece, răcoritor, plin de vitamine şi energizant. Am explicat că acest fruct, cătina, este un super fruct, fără să exagerez când spun lucrul ăsta. Conţine aproape tot complexul de minerale şi vitamine necesar corpului. Este fructul cu cea mai mare concentraţie de vitamina C din natură. Am venit la Festivalul Medieval de la Sighişoara cu siropul de cătină, care este produsul nostru de bază. Siropul de cătină cu miere de albine, care nu este pasteurizat şi nu are conservant, este păstrat la rece, la frigider. Avem sirop de cătină cu miere şi ghimbir, pentru cei care iubesc ghimbirul, un fresh de cătină, care e foarte popular şi lumea îl iubeşte. Avem gem de cătină şi uleiul de cătină presat la rece, care merge foarte bine pe partea cardiovasculară, tensiune mărită, colesterol mărit, ajută la curăţarea vaselor de sânge", a explicat Ramona Mateaş.Ea a spus că a înfiinţat plantaţia de cătină în anul 2013, iar prima recoltă a obţinut-o abia în 2018."Durează puţin până se dezvoltă arbuştii şi din 2018 am început să şi producem. Anul trecut a fost un an mai slab, pentru că a venit îngheţul şi au îngheţat 70% din flori. Am avut o recoltă mai slabă, dar aşa, de regulă, într-un an bun, obţinem undeva la 20 de tone. Le-am explicat participanţilor la Festivalul Sighişoara Medievală că am încercat să fac şi sosuri picante pentru friptură, aşa un dulce-acrişor picant, care ne duce în zona orientală, care este foarte bun la friptură. Am mai făcut şi un desert, un cheesecake de grădină foarte bun, e o combinaţie bună. Toate reţetele sunt proprii", a precizat Ramona Mateaş.Leacurile din cătină au completat oarecum programul Zânelor Silvane, care pe întreg parcursul Festivalului Sighişoara Medievală XXVIII au iniţiat publicul doritor în arta zânelor, şi-au prezentat forţa tămăduitoare, vrăjile şi descântecele medievale.