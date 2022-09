Lecție adevărată de curaj: fetele din Afganistan au ieșit în stradă și protestează contra talibanilor/ Video

Zeci de fete au protestat sâmbătă într-un oraş din estul Afganistanului după ce autorităţile talibane le-au închis şcolile secundare la doar câteva zile după reluarea cursurilor, au declarat un activist şi mai mulţi locuitori, transmite France Press.

Săptămâna trecută, cinci şcoli secundare guvernamentale din provincia estică Paktia au reînceput cursurile după ce sute de fete şi lideri tribali au cerut redeschiderea lor, informează News.ro.

Dar când elevii din capitala provincială Gardez au mers sâmbătă la cursuri, li s-a spus să se întoarcă acasă, au declarat un activist pentru drepturile femeilor şi locuitori.

"În această dimineaţă, când nu au permis fetelor să intre în şcoli, am organizat un protest", a declarat activista Yasmin, organizatoarea mitingului.

Îmbrăcate în uniformele lor şcolare - o eşarfă albă şi un shalwar kameez negru - fetele au mărşăluit prin centrul oraşului Gardez pentru a protesta împotriva închiderii şcolii.

Taliban closed 5 girls shools were opened few days ago in Paktia. Today when girls went to school they were barred to enter school. pic.twitter.com/I3aHkUSldS