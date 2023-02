Lehecka a ajuns în semifinalele turneului de la Doha, după ce l-a învins pe Rublev

Jiri Lehecka a obținut joi cea mai importantă victorie din cariera sa în circuitul ATP la Qatar ExxonMobil Open, unde l-a învins pe Andrey Rublev, numărul 5 mondial, cu 4-6, 6-4, 6-3, ajungând în a doua sa semifinală la nivel de turneu ATP.

Cehul în vârstă de 21 de ani a intrat în această confruntare după victorii directe în fața lui Damir Dzumhur și Emil Ruusuvuori și și-a demonstrat nivelul de încredere printr-o prestație cu lovituri puternice împotriva capului de serie numărul 1, scrie Mediafax.

După ce a pierdut primul set, Lehecka a făcut de două ori break, câte unul în setul doi și trei, suficient pentru a pecetlui victoria după o oră și 41 de minute, ajungând la 1-1 în confruntările directe împotriva lui Rublev.

"Aceste ultime două luni au fost foarte bune pentru mine", a declarat Lehecka în interviul său de pe teren. "Așteptam cu nerăbdare să joc aici, la Doha, pe acest frumos teren central, așa că sunt foarte mulțumit de victorie și aștept cu nerăbdare ziua de mâine."

Cehul va încerca să avanseze în prima sa finală la nivel de circuit, când îl va înfrunta vineri pe fostul număr 1 mondial Andy Murray sau pe francezul Alexandre Muller, venit din calificări. Lehecka, care a urcat opt poziții până pe locul 44 în clasamentul ATP Live Rankings, a ajuns anul trecut în semifinale la Rotterdam.

Lehecka și-a încheiat sezonul 2022 cu prezența în finala pentru titlu la Next Gen ATP Finals de la Milano. Jucătorul în vârstă de 21 de ani are acum un record de 11-3 în acest an, cu sfert de finală la Australian Open, unde a obținut prima sa victorie în Top 10 împotriva lui Felix Auger-Aliassime.

"Am îmbunătățit totul", a spus Lehecka atunci când a reflectat asupra progresului său. "Mai ales mentalitatea mea pe teren. Am căpătat încredere de la Next Gen și acum am învățat cum să o folosesc."