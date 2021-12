Liderii coaliției, ședință de foc: Se discută despre asumarea răspunderii Guvernului pe certificatul COVID, liberalii insistă pe dezbatere în Parlament

Liderii coaliţiei de guvernare se reunesc, miercuri, la ora 14.00, în şedinţă, cu o oră înainte de şedinţa de Guvern de la ora 15.00. Preşedinţii celor trei partide trebuie să decidă dacă proiectul de lege privind certificatul COVID va fi asumat de Executiv, sau va trece prin procedură normală în Parlament. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, care a finalizat proiectul său de lege, a anunţat că ia în calcul demisia în cazul în care nu va fi acceptată angajarea răspunderii Guvernului pe certificatul verde. Executivul vrea ca certificatul să fie în vigoare cât mai repede, în timp ce liberalii vor adoptarea lui prin Parlament.

Pentru a intra în vigoare cât mai repede, proiectul certificatului COVID trebuie asumat de Guvern, această procedură eliminând dezbaterea parlamentară în cele două Camere. În Parlament mai există un proiect, semnat de Florin Cîţu, care ar trebui respins sau retras, pentru ca asumarea răspunderii să fie constituţională.

Ministrul Sănătăţii, care şi-a asumat noul proiect de lege privind certificatul COVID, afirma, într-un interviu pentru Spotmedia, că certificatul ar urma să intre în vigoare în trei săptămâni de la prima creştere a numărului de cazuri, şi a explicat că, în vară, creşterea a început pe 5 iulie şi certificatul ar fi intrat în vigoare la 1 august.

”Din punctul meu de vedere, procedura aplicabilă este asumarea răspunderii Guvernului. PSD sprijină soluţia, rămâne de văzut dacă şi-o vor asuma partenerii noştri de coaliţie. Dacă vom tergiversa lucrurile, vom ajunge ca certificatul verde să fie aprobat foarte târziu şi efectele lui vor fi minime”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.

Marţi seară, Rafila nega informaţiile care circulau pe surse conform cărora ar fi condiţionat rămânerea sa la Ministerul Sănătăţii de adoptarea proiectului privind certificatul verde, subliniind că, în opinia sa, acesta ar trebui adoptat de Parlament pentru că este necesar un instrument în cazul în care apare un val pandemic.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, afirma, miercuri, la Senat, că PNL susţine orice proiect referitor la certificatul COVID care poate duce la creşterea ratei de vaccinare, dar prin dezbatere în Parlament şi nu prin asumarea răspunderii.

”Poziţia noastră este foarte clară: vine un proiect de lege în Parlament, îl dezbatem şi trece”, a afirmat Cîţu, precizând că efortul nu ar fi prea mare pentru coaliţia care are 70% în Parlament. Cîţu afirma, însă, că nu e nevoie de asumarea răspunderii, în condiţiile în care Guvernul are susţinere consistentă în Parlament. În plus, liderul PNL susţine că discuţia privind asumarea răspunderii pe certificatul verde nu a existat în coaliţie.