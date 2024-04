Liderii PSD și PNL au depus la BEC lista candidaților la europarlamentare: 'Intrăm într-o nouă logică electorală' (video)

Liderii PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, au declarat vineri, la sediul Biroului Electoral Central, unde au depus lista comună a candidaților pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, că partidele au depășit orgoliile interne pentru o listă care să schimbe logica electorală în care se îndemna la vot negativ.

Nicolae Ciucă: „Este o echipă pe care am asumat-o împreună, astfel incat sa ne ducem la capat angajamentul sa continuam cu aceeași responsabilitate stabilitatea guvernarii. Responsabilitatea candidatilor este sa mearga la Bruxelles nu pentru PNL sau pentru PSD, ci pentru cetatenii Romaniei”

Marcel Ciolacu: Nu am facut alianta nici pentru PSD, nu am facut-o nici pentru PNL, am reusit impreuna sa depasim discutiile interne si sa aratam romanilor ca avem maturitatea politica sa luam o decizie nu pentru noi, ci pentru stabilitate si dezvoltare, intr-un moment in care Romania nu-si permite sa piarda vreo investitie sau ban european. Am depasit momentul in care sa indemnam romanii sa voteze contra unui partid sau altui partid, venim cu o oferta europeana, de stabiliate, de constructie, intrat in cu totul si cu totul alta logica electorala”.

PSD și PNL își propun să câștige cel puțin 50+1 din numărul mandatelor de europarlamentar care revin României. Lista comună este deschisă de fostul premier Mihai Tudose (PSD), urmat de Rareș Bogdan (PNL).