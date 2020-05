Liderul deputaţilor liberali, Florin Roman: Proiectul privind măsurile în starea de alertă - necesar pentru a-i proteja pe români

Liderul deputaţilor liberali, Florin Roman, a subliniat miercuri că proiectul privind măsurile instituite în starea de alertă este necesar pentru a-i proteja pe români, menţionând că Guvernul PNL a făcut ceea ce trebuia, chiar dacă a luat decizii 'dure', şi a ţinut cont de sfatul specialiştilor de limitare a deceselor şi a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, anunță AGERPRES.

"Când am venit spre Parlament mă gândeam la ceea ce am primit de la Senat şi parcă retrăim momentul începutului tragediei acestei pandemii în Italia. La momentul respectiv, dacă vă amintiţi, deşi au avut cazuri, (...) premierul italian a cedat presiunilor industriei, turismului şi echivalentului industriei Horeca din România şi au lăsat totul la liber, i-au lăsat să se adune în piaţă, i-au lăsat să intre în restaurante şi rezultatul îl cunoaştem cu toţii. Italia, din păcate, a ajuns la o situaţie fără precedent în istoria acestei ţări. Cam aşa sunau lucrurile şi după ce ieri acest proiect a venit de la Senat", a spus Roman la dezbaterea proiectului în Camera Deputaţilor.

El a amintit că forma actului normativ care a venit de la Senat a fost modificată în Comisia juridică a Camerei.

"Prin responsabilitate - şi aici vreau să mulţumesc tuturor colegilor care au dat dovadă de responsabilitate - am lăsat politica asta de tip băşcălie USR la o parte şi am discutat la modul serios că aceste restricţii nu pot fi eliminate total, că nu putem să facem aceleaşi greşeli pe care le-au făcut italienii şi spaniolii, care zburdau liberi pe străzi la evenimente, la concerte, în diferite locuri publice, pentru ca, după ceva vreme, să îşi plângă zecile de mii de morţi. Din acest motiv, cred că astăzi, prin reintroducerea măsurilor de restricţie şi a sancţiunilor, am făcut ceea ce trebuie, nu pentru partidele noastre. Am făcut ceea ce trebuie pentru acei români care, timp de două luni de zile, au suportat cu stoicism aceste sancţiuni, aceste măsuri de restricţie, această perioadă dificilă pentru toţi, cu un singur gând: să încercăm să evităm numărul deceselor, să încercăm să evităm numărul îmbolnăvirilor, adică Partidul Naţional Liberal a ţinut cont de sfatul specialiştilor şi a luat măsuri dure, chiar nepopulare încă de la început", a mai spus Roman.

Liderul deputaţilor liberali i-a întrebat pe reprezentanţii USR dacă îşi asumă viitoarele decesele în România din cauza noului coronavirus.

"În timp ce dumneavoastră v-aţi clădit un mesaj public pe atacarea unui guvern care a luptat necontenit, zi şi noapte, pentru a limita numărul victimelor, în timp ce acest guvern care nu a fost învăţat, că nu a mai fost lovit de o asemenea situaţie, a făcut tot ce este posibil omeneşte pentru ca astăzi să vorbim de mult mai puţine victime decât ţări cu sistem medical puternic ca Italia, Germania, Anglia. Am luat acestei măsuri tocmai pentru că nu ne-am uitat la sondaje. Ştim că nu suntem foarte plăcuţi, dar am făcut ceea ce specialiştii ne-au spus că trebuie. Ne dorim la fel de mult ca şi dumneavoastră să repornim economia cât mai repede, dar nu cu iresponsabilitate şi doar pentru a folosi tribuna Parlamentului pentru atacuri politice mizerabile. Îi întreb pe populiştii de la USR: oare vă asumaţi viitoarele decese din România pentru ceea ce aţi propus, stimaţi populişti?", a mai transmis deputatul liberal.

Roman a arătat că proiectul este unul necesar pentru România, nu pentru PNL, pentru PSD sau USR.