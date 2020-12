Liderul grupului parlamentar PNL din Camera Deputaţilor: Am votat ca să terminăm Autostrada Sebeş-Turda

Liderul grupului parlamentar PNL din Camera Deputaţilor, Florin Roman, a declarat că a votat pentru terminarea Autostrăzii Sebeş-Turda, dar şi a drumului expres Teiuş-Blaj, potrivit Agerpres.

Aflat pe prima poziţie pe lista PNL la Camera Deputaţilor, el a mai spus că a votat, printre altele, pentru investiţii în sănătate.

"Am votat ca să terminăm Autostrada Sebeş-Turda, am votat ca să terminăm drumul expres Teiuş-Blaj şi să modernizăm tot ceea ce înseamnă drumuri importante la nivelul judeţului Alba, să facem acel spital nou în valoare de 50 de milioane de euro, pe Programul Naţional de Rezilienţă. Am aşteptat ziua aceasta de 4 ani, ca să votez împotriva Ordonanţei 13, (...), ca să votez împotriva măcelăririi Codului Penal, care dădea mai multe drepturi infractorilor (....)", a precizat Florin Roman.El a adăugat că speră că, după alegeri, va fi un guvern care să poată lucra cu preşedintele Klaus Iohannis.

Citește și: LOVITURĂ de BAROS pentru reținuții din dosarul achizițiilor medicale al DNA - Cei propuși pentru arestare, TRIMIȘI după GRATII iar firma oprită de la achiziții



De asemenea, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Alba, liberalul Ion Dumitrel, a afirmat, duminică, la ieşirea de la urne, că a votat cu speranţa că vor fi din ce în ce mai mulţi cei care îşi vor dori ca ţara să fie condusă de oameni care ştiu ce au de făcut.



"Am venit la vot cu speranţa că vom fi din ce în ce mai mulţi cei care ne dorim ca ţara să fie condusă de oameni responsabili, oameni care ştiu ce au de făcut, oameni care se luptă pentru interesele românilor. (...) Sunt convins că din ce în ce mai mulţi locuitori ai judeţului Alba vor face la fel ca mine, vor merge şi vor sprijini oamenii care au dovedit că ştiu ce au de făcut şi au făcut ceva pentru judeţul Alba şi România", a afirmat Ion Dumitrel.