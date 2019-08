Liderul PER, atac la USR-PLUS - De noi, doar de bine, de al ii, doar de rău

Mai nou, la liderii aliantei USR- Plus se remarca obiectivul “minunat” dereformare a celor doua partide (pentru ca la ei reformarea este ceva pozitiv, doar lapartidele mari si cu vechime este imposibila si negativa) sub denumirea de “zero toleran ățfa ă de colaboratorii Securită ii”. Te apuca si rasul cand ii auzi. Dupa atatea gafe cuț țsecuristi recunoascuti si dupa ce publicul s-a sesizat pe tema asta, “salvatorii”dezorientati o scalda acum. Pai, daca pleaca toti securistii, mai ramane cineva in birourilede conducere? Se dau fecioare neprihănite, dar realitatea a demosntrat mereu contrariul.

O tot arunca pe fake newsuri! Contractele de sute de mii de euro cu Statul alecolegilor vostri inocenti sunt un fake? Dar declara iile aberante în spa iul public ale luiț țCaramitru ori Oana Bogdan, tot fake-uri sunt ? Dar despre afacerile familiei lui Nasui si aaltor useristo-plusiti care “lupta” pentru paduri, tot fake-uri sunt? Despre faptul că StelianIon a fost apărătorul lui Mazăre, tot fake este? Toate declara iile aberante ale candidatuluițvostru la pre edin ie, sunt fake-uri ? Dublul discurs adoptat de Ciolos in tara si laș țBruxelles, tot fake este?

Cam multe "fake-uri", incat nu le mai pute i ine eviden a!