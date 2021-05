Liga I - Academica Clinceni a perfectat primul transfer pentru sezonul viitor

Echipa de fotbal Academica Clinceni a anunţat, duminică, primul său transfer pentru ediţia 2021-2022 a Ligii I de fotbal, mijlocaşul Marius Cioiu, de la echipa de ligă secundă ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu.

În sezonul precedent, Cioiu a jucat în 20 de meciuri şi a marcat de trei ori. Mijlocaşul în vârstă de 21 de ani a semnat cu Academica Clinceni un contract valabil pe trei ani, potrivit site-ului clubului ilfovean.

''Am urmărit acest sezon al echipei şi am observat acolo un grup foarte frumos, o echipă bună, care a practicat un fotbal plăcut. Au demonstrat asta prin intrarea în play-off'', a declarat Cioiu despre noua sa echipă.''Sunt foarte bucuros că am reuşit să fac acest pas. Îmi doream foarte mult acest lucru. Într-adevăr există o diferenţă între Liga 1 şi Liga 2. Ritmul este mult mai mare, un plus de calitate al jucătorilor. Am remarcat acest lucru când am jucat împotriva echipelor FC Argeş şi Gaz Metan, în Cupa României, unde a fost un alt de ritm faţă de meciurile din Liga 2'', a spus Cioiu, care a marcat golul victoriei în meciul cu FC Argeş (1-0).''Pe plan personal îmi doresc, ca în primul rând, să fiu sănătos, ca să pot evolua cât mai mult. Apoi să demonstrez că pot juca un nivel cât mai înalt. La nivel de echipă mi-aş dori să reuşim un sezon la fel de bun şi să ajungem din nou în play-off'', a mai adăugat fotbalistul.