Lina Wertmuller, o regizoare italiană premiată cu un Oscar onorific, vrea ca aceste trofee să îşi schimbe denumirea în Anna

Pledoarii vibrante pentru a îmbunătăţi locul ocupat de femei în faţa şi în spatele camerelor de filmat au marcat ceremonia de decernare a premiilor Oscar onorifice din 2019, organizate duminică seară la Hollywood, în timpul căreia regizoarea italiană Lina Wertmuller a cerut "feminizarea" şi schimbarea denumirii acestor trofee cinematografice în "Anna Awards", informează AFP şi Reuters, potrivit AGERPRES.

Recompensată la vârsta de 91 de ani, cineasta italiană a primit acest premiu onorific la 42 de ani după de a devenit prima femeie nominalizată la premiul Oscar la categoria "cel mai bun regizor", pentru filmul ei "Seven Beauties".

Lina Wertmuller, renumită pentru satirele sale la adresa societăţii şi moravurilor italiene, a fost însoţită pe scenă la această ediţie a Governors Awards de alte două legende ale cinematografiei italiene, Sophia Loren şi Isabella Rossellini, cea din urmă traducând în limba engleză apelul lansat de artista nonagenară în vederea schimbării denumirii premiilor Oscar.

"I-ar plăcea ca premiul să se numească 'Ana'. Toate femeile care sunteţi aici prezente, vă rog să strigaţi cu noi: 'vrem Anna, un Oscar feminin'", a strigat Isabella Rossellini de pe scenă, în faţa unui public în care se aflau vedete de prim rang ale industriei hollywoodiene, precum Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Quentin Tarantino, Eddie Murphy, Scarlett Johansson şi Jennifer Lopez.

Citește și: Neașteptat! Decizia luată de Rareș Bogdan .

Numele oficial al premiilor decernate începând din 1929 de Academia de arte şi ştiinţe ale cinematografiei din Statele Unite este "Academy Award of Merit". Însă trofeul a fost supranumit "Oscar" după ce, potrivit legendei, o bibliotecară a Academiei, Margaret Herrick, considera că statueta aurie semăna foarte mult cu unchiul ei Oscar.

Premiată şi ea la gala de duminică seară, actriţa americană Geena Davis, în vârstă de 63 de ani, a primit premiul umanitar Jean Hersholt, un Oscar atribuit într-o manieră neregulată de Academia de film americană pentru a premia un artist "ale cărui acţiuni umanitare au făcut onoare industriei cinematografice".

Geena Davis, protagonistă a filmului "Thelma & Louise", a înfiinţat în 2004 Institute of Gender in Media, pentru a combate inegalităţile şi stereotipurile care le vizează pe femeile din film şi televiziune.

Artista americană, premiată cu Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar în 1989 datorită interpretării sale din filmul "The Accidental Tourist", a susţinut un discurs în care a spus că inegalitatea de gen de pe micul şi marele ecran "poate fi rezolvată absolut peste noapte".

Ea i-a îndemnat pe toţi artiştii din public să ia scenariile la care lucrează în prezent şi "să taie o mulţime de prenume asociate unor personaje principale şi secundare şi să le transforme în prenume feminine".

"Dintr-un singur condei, aţi creat astfel câteva personaje lipsite de stereotipie, care s-ar putea dovedi mai interesante după ce au trecut prin acea schimbare de gen. Haideţi să facem să se întâmple această schimbare!", a adăugat Geena Davis.

Actriţa şi regizoarea Olivia Wilde a declarat că Geena Davis "a fost în avans cu 20 de ani faţă de #Time'sUp, mişcarea anti-hărţuire şi împotriva discriminării sexuale, apărută în paralel cu #MeToo, după dezvăluirile şi acuzaţiile publicate în octombrie 2017 la adresa producătorului hollywoodian Harvey Weinstein.

Un alt premiat al galei de duminică seară a fost Wes Studi, recompensat pentru portretizările autentice ale nativilor americani în filme produse la Hollywood, precum "Dances with Wolves", "The Last of the Mohicans", "Heat" şi "Avatar". Acest premiu Oscar onorific reprezintă o premieră pentru un actor amerindian.

În 2016, mişcarea #OscarsSoWhite a atras atenţia asupra necesităţii promovării diversităţii la galele premiilor Oscar.

Citește și: Victor Ponta reacționează după decizia privind votul pentru Guvernul Orban: E blat între PSD și PNL

Wes Studi a primit acest trofeu la aproape 50 de ani după refuzul lui Marlon Brando de a primi în 1973 Oscarul pentru cel mai bun actor graţie rolului său din filmul "Naşul", în semn de protest faţă de tratamentul aplicat amerindienilor de industria cinematografică americană.

Gala de duminică seară a debutat cu înmânarea unui Oscar onorific regizorului american David Lynch, în vârstă de 73 de ani, considerat unul dintre cei mai talentaţi şi mai influenţi cineaşti americani ai generaţiei sale.

Nominalizat la Oscar de mai multe ori, dar fără să îl câştige niciodată, David Lynch - cunoscut pentru filme celebre precum "Elephant Man", "Blue Velvet", "Mulholland Drive" - a primit în sfârşit un Oscar de onoare, în aplauzele actorilor Laura Dern şi Kyle MacLachlan. Cei doi actori au apărut în mai multe dintre filmele sale şi i-au adus un omagiu emoţionant pe scenă, comparându-l pe renumitul cineast american cu "un om al Renaşterii moderne".

Premiile Oscar onorifice sunt decernate în fiecare an pentru a recompensa întreaga carieră a unui artist. Din 2009, ele sunt atribuite toamna, într-o ceremonie separată de gala principală a premiilor Oscar, organizată în mod tradiţional în luna februarie.