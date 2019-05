Lionel Messi: '3-0 este un rezultat foarte bun. Nu este definitiv, vom avea un meci greu în retur'

Atacantul formaţiei FC Barcelona, Lionel Messi, a declarat, miercuri seară, că victoria cu Liverpool, scor 3-0, este foarte bună, însă jucătorii catalani nu trebuie să uite că urmează meciul retur, care va fi extrem de greu, potrivit news.ro.

"3-0 este un rezultat foarte bun. Nu este definitiv, vom avea un meci greu în retur, pe un stadion complicat, cu o mare istorie. Suntem mulţumiţi că am reuşit un meci mare.A fost puţin complicat la început, am fost fost dominaţi, dar ne-am revenit şi am reuşit să câştigăm", a declarat Messi.

Formaţia FC Barcelona a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa FC Liverpool, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor.

Golurile au fost marcate de Luis Suarez (26) şi Lionel Messi (75 şi 82).

Meciul retur va avea loc, marţi, 7 mai.