Lipsa acută de apă potabilă afectează capitala Columbiei din cauza fenomenului El Niño

Capitala Columbiei, Bogotá, şi împrejurimile au început să raţionalizeze apa potabilă, după ce fenomenul meteorologic El Niño a lăsat rezervoarele şi lacurile aproape goale, informează Rador Radio România.

Unul dintre lacuri, Chuza, care asigură aproape 70% din apa utilizată de capitala columbiană, are în prezent mai puţin de 17% din întreaga sa capacitate, fiind cea mai gravă penurie de apă potabilă din ultimii 40 de ani.

Primarul oraşului La Calera, situat chiar lângă Bogotá, Juan Carlos Hernández Arévalo, a declarat că autorităţile columbiene sunt îngrijorate de mai multă vreme de perspectiva epuizării apei din rezervoare.

"Am demarat programul de raţionalizare a apei încă de la 1 februarie, când am impus utilizarea apei potabile doar trei zile pe săptămână patru ore în fiecare zi, pentru că pierdem capacitatea de tratare a apei. De asemenea, am dorit să creăm stimulente pentru comunitate în scopul utilizării eficiente a apei", a declarat Juan Carlos Hernández Arévalo.