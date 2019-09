Lipsa zilierilor îi obligă pe agricultorii din Galați să investească în utilaje costisitoare

Fermierii din județul Galați au început să cumpere utilaje performante deoarece nu găsesc zilieri. Este vorba despre marii producători agricoli care își permit să facă împrumuturi bancare sau să acceseze fonduri europene, potrivit Mediafax.

În ultimii ani, fermierii gălățeni au făcut investiții semnificative din cauza problemelor de pe piața muncii. Este vorba despre utilajele automatizate care îi înlocuiesc pe angajații din ce în ce mai greu de

găsit. Totuși, tehnologia nu reușește să-i înlocuiască pe oameni în totalitate, astfel încât fermierii sunt nevoiți să ia măsuri extreme precum reducerea activităților.

„Nu sunt deloc zilieri. Înainte mai găseam câte un zilier, acum nu mai găsim. Nu sunt nici persoane care lucrează în permanență. Am fost nevoiți să restrângem activitățile. De exemplu, anul acesta am semănat mai puțină rapiță. De asemenea, încercăm să eliminăm cât se poate forța umană cumpărând utilaje performante. La irigații am băgat cinci milioane de euro în trei stații de pompare. Sunt fonduri europene, toate echipamentele sunt automatizate. Acum folosesc un paznic și un electromecanic pentru sistemele de irigații, înainte aveam 10 oameni. Am vândut utilajele mici, am ales utilajele mari care acoperă suprafețe mari. Avem cheltuieli din ce în ce mai mari, în permanență investim în tehnologie”, a declarat, unul dintre fermierii gălățeni, Bogdan D.

Autoritățile locale încercă să-i sprijine pe fermieri, dar eforturile sunt inutile în condițiile în care în numeroase comunități rurale au rămas doar bătrânii. Spre deosebire de alte domenii de activitate, în agricultură nu pot fi aduse persoane din străinătate din cauza costurilor ridicate.

„Depopularea și exodul sunt principalele probleme ale țări, nu doar ale noastre. Firmele mari au început să aducă din ce în ce mai mulți muncitori din străinătate, în special din Asia. În agricultură, însă, nu este posibil. În agricultură este nevoie de zilieri și costurile pentru aducerea de muncitori din străinătate sunt mari. De aceea, forța de muncă în agricultură va rămâne o mare problemă”, primarul orașului Tg.Bujor, Laurențiu Gîdei.