Liviu Dragnea acuză DIICOT că ține la sertar un dosar despre planuri de lichidare fizică a sa

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seară la Antena 3 că DIICOT 'tine la sertar' un dosar cu declaratii despre anumite planuri de lichidare fizică a sa.

Antena 3 a difuzat declaratiile unui cetatean care a spus ca a participat la unele discutii din cercurile anti-PSD si pro-#rezist.

„Intr-o seara, dupa ora 08.00, fumau foarte multa iarba, un domn intr-o geaca de piele a zis ca el ar face si puscarie pentru a-l lichida pe Liviu Dragnea. faptul acesta l-am consemnat in declaratia de la serviciul omoruri de la Politia Capitalei. Toti de acolo erau entuziasmati si vorbeau cum ar putea face. Sa intram cu masina in el, ii stiau numarul de masina, sa il prindem undeva in public, era o dementa acolo. Am vazut acolo nu doar iarba, dar si pastile mov, pastile albastre”, a fost declaratia participantului.

„(râde) Din cate am auzit, acest baiat a spus mult mai multe lucruri despre aceasta grupare. Septembrie 2018, mai 2019, DIICOT nu a facut nimic, adica tine la sertar. De ce? Problema e alta, ca sunt aceste grupari, sunt dovezi, probe, declaratii, filmari, inregistrari, arata infractiuni foarte usor de probat si de facut un rechizitoriu. Daca 1% din ce-a spus acest baiat la DIICOT avea legatura cu PSD, ce s-ar fi intamplat cu noi? Antidotul este votul”, a declarat Liviu Dragnea.