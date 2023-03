Lovitură – Anunțul Ucrainei răstoarnă totul în atacul de la Briansk: ‘E o mișcare partizană rusă!’

Mișcarea partizană din Federația Rusă devine din ce în ce mai puternică, susține Mihailo Podoliak, consilier al şefului administraţiei prezidenţiale de la Kiev, după atacul de la Briansk. Anterior Rusia a acuzat Ucraina că a organizat atacul de la Briansk.

„Povestea despre un grup ucraiean de sabotaj în Federația Rusă este o provocare clasică deliberată. Federația Rusă vrea să-și sperie oamenii pentru a justifica atacul asupra unei alte țări și sărăcia în creștere după anul războiului. Mișcarea partizană din Federația Rusă devine din ce în ce mai puternică și mai agresivă. Teme-te de partizanii tăi”, a fost reacția lui Podoliak, după ce Federația Rusă a acuzat Ucraina că a orchestrat atacul de la Briansk.

The story about ????????sabotage group in RF is a classic deliberate provocation. RF wants to scare its people to justify the attack on another country & the growing poverty after the year of war. The partisan movement in RF is getting stronger & more aggressive. Fear your partisans...