FOTO - Lovitură simbolică pentru Federația Rusă: Lituania scapă de sculpturile soldaților sovietici

Sculpturile soldaților sovietici din cimitirul Antakalnis din Vilnius, Lituania, au început să fie demontate de autorități, relatează Interfax, care citează agenția BNS.

Primarul orașului Vilnius, Remigius Šimašius, a declarat marți reporterilor că au fost obținute toate autorizațiile necesare, iar concluziile comisiei ONU nu reprezintă un obstacol în calea sa de a înlătura sculpturile.

El a menționat că comisia ONU cere să nu distrugă mormintele, să nu îndepărteze pietrele funerare și să nu distrugă patrimoniul.

"Mă bucur că nu trebuie să raportăm Organizației Națiunilor Unite. Desigur, țara – guvernul, Ministerul Justiției, care reprezintă țara – va trebui, în mod firesc, să spună Comisiei pentru Drepturile Omului ce facem", a spus el.

Potrivit municipalității capitalei, monumentul soldaților sovietici va fi demontat pentru a nu-l deteriora. Lucrările sunt programate să fie finalizate în câteva săptămâni.

Autoritățile asigură că nu intenționează să profaneze mormintele, să îngroape rămășițele sau să îndepărteze pietrele funerare, ci doresc doar să îndepărteze sculpturile sovietice și să le transfere la Muzeul Național al Lituaniei.

Ansamblul memorial al soldaților sovietici din Antakalnis a fost creat în 1951. Include înmormântarea a aproape trei mii de soldați ai Frontului 3 Belarus care au murit în timpul eliberării orașului Vilnius în iulie 1944. Monumentul, care include șase stele figurate din granit gri reprezentând soldați sovietici, a fost ridicat în 1984.

Demolition of the largest memorial to Soviet soldiers in Lithuania at the Antakalnis cemetery begins in Vilnius pic.twitter.com/ykj0PiDjbH